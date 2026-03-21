Apostar por bombardeos y muertes, la deshumanización llevada al extremo: EEUU inaugura un salón de juego para pujar por la guerra

¿Por qué es importante? Aunque cueste creerlo, ahora mismo hay gente que está apostando sobre la crueldad, el dolor y la muerte que causa una guerra.

La web de apuestas más grande de Estados Unidos ha introducido la 'Situation room', un espacio temático inspirado en las decisiones militares presidenciales, donde se puede apostar sobre conflictos bélicos. Equipado con televisores, monitores de tráfico aéreo y la Bolsa, permite a los usuarios apostar de manera impersonal en situaciones como Ucrania, Gaza e Irán. La página ha generado controversia y amenazas, como le ocurrió al periodista Emanuel Fabian, quien recibió correos intimidantes tras publicar sobre un misil iraní. Los apostadores habían arriesgado 14 millones de dólares en que no habría impacto. Este fenómeno refleja la deshumanización al apostar sobre conflictos y muertes.

La novedad --y crueldad-- de la web de apuestas más grande de Estados Unidos es la 'Situation room', un lugar diseñado para apostar por la guerra y tematizado como si fuera la sala donde los líderes estadounidenses toman decisiones militares. Cuenta con televisiones con canales de noticias, monitores para seguir el tráfico aéreo, la Bolsa, y todo lo que hace falta para jugar de forma fría y banal con conflictos bélicos.

Mientras mueren personas, ahora algunos celebran esta apertura: "Estoy entusiasmado. No apuesto, pero me parece guay. Creo que es una fuente de realidad", expresa un hombre al respecto.

En laSexta, hemos hecho la prueba y es cierto que se puede apostar por casi cualquier conflicto: Ucrania, Gaza e Irán. Entramos en la web y hacemos la prueba apostando a que Irán no tomará ninguna acción militar contra Israel hoy. La apuesta se multiplica casi por diez. Algo parecido pasa si jugáramos a qué día Netanyahu estaría fuera del Gobierno, o si Francia, Reino Unido y Alemania podrían atacar Irán antes de que acabe el mes.

Es precisamente esta página la que le ha costado amenazas de muerte a Emanuel Fabian, periodista de 'The Times of Israel'. Tras publicar una noticia de un misil iraní impactando en suelo israelí, comenzó a recibir correos anónimos pidiendo la rectificación de la noticia: "Si no corriges esto antes de la 1:00, te estarás poniendo a ti mismo en un peligro que no imaginas", señalaba uno de los mensajes.

Los jugadores habían apostado a que no impactaría y ese día se jugaban 14 millones de dólares. Un ejemplo más de hasta dónde puede llegar la deshumanización, apostando por muertes.

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