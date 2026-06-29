Antonio Diosdado, cabo primero de la UME, sobre la situación en Venezuela: "Ves a gente durmiendo en cualquier sitio"

El cabo primero de la UME ha confesado que en Turquía, pese a ser un terremoto diferente, fue una catástrofe parecida a la que se está viviendo ahora en Venezuela. "La ayuda que está recibiendo el país es muy importante".

Antonio Diosdado, cabo primero de la UME, ha explicado en Al Rojo Vivo cómo está la situación en Venezuela tras los terremotos, señalando que siguen dándolo todo para continuar salvando a más personas pese a que cada hora que pasa es más complicado que encuentren a alguien con vida.

"Seguiremos dándolo todo, no hay que perder nunca la esperanza", ha destacado, recordando que en el terremoto de Turquía consiguieron salvar a una familia con vida cinco días después de la tragedia. "Las condiciones son distintas porque allí hacía más frío. Aquí hay calor y humedad, y eso dificulta más", ha admitido. Pese a esto, ha señalado que siguen sacando a personas con vida.

En cuanto a la dimensión de esta catástrofe, Diosdado ha señalado que, pese a ser diferentes, es "muy parecida" a lo que ocurrió en Turquía. Además, ha recalcado que la ayuda que está recibiendo Venezuela es muy importante.

Al llegar al país, este cabo primero de la UME ha explicado que se encontraron con "un caos lógico" y carreteras colapsadas con personas que venían desde distintos puntos del país para intentar ayudar en las zonas afectadas.

Una situación en la que explica que se ven las "dos caras de la moneda". Por un lado, la imagen de aquellas personas que lo han peridido todo y a las que se les puede ver "durmiendo en cualquier sitio"; y por otro la solidaridad de aquellos que vienen desde otros lugares para poder ayudar a que "a esta gente le falten menos cosas de las que les van a faltar".

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