Alta Sajonia vota con la "amenaza" de una victoria de AfD que llevaría a la ultraderecha al poder por primera vez desde la II Guerra Mundial

Los detalles Las encuestas dan como favorita a la formación ultraderechista y, según las mismas, solo un cordón sanitario en su contra lo evitaría.

Este domingo, los votantes del Instituto Hegel de Magdeburgo acuden a las urnas con la posibilidad de que Alternativa para Alemania (AfD), un partido ultraderechista, logre la mayoría absoluta. Los sondeos le otorgan una ventaja significativa, lo que podría permitirle gobernar 81 años después de la última vez que la ultraderecha tuvo poder en Alemania. Christoph, un trabajador bancario, expresó su temor a que AfD llegue al poder, ya que su pareja turca está en proceso de obtener la ciudadanía alemana, lo cual podría complicarse. En Tangermünde, el candidato de AfD, Ulrich Siegmund, votó rodeado de partidarios. Según las encuestas, AfD obtendría un 41 % de los votos, superando a la CDU y otros partidos.

Muchos de los votantes que acuden este domingo a las urnas en el Instituto Hegel de Magdeburgo, situado no lejos de donde Alternativa para Alemania (AfD) cerró su campaña la víspera, depositaron sus papeletas con la "amenaza" del partido ultraderechista en mente, ya que los sondeos le atribuyen la victoria y si alcanza la mayoría absoluta, incluso podría gobernar haciendo a la ultraderecha tener el poder 81 años después.

"En casa somos optimistas, pero tenemos un poco de miedo a que AfD llegue al poder", explicaba a la Agencia Efe Christoph, trabajador de la banca, al salir del centro escolar que alberga tres mesas electorales, y está situado en un barrio acomodado de Magdeburgo.

Christoph dijo que tenía muy claro a quién votar, pues su pareja es turca y está tratando de obtener la ciudadanía alemana, algo que podría complicarse si AfD logra la mayoría absoluta, un partido considerado un "caso seguro" de extremismo de derechas por el Ministerio del Interior de Sajonia-Anhalt. "Hay que evitar el extremismo", apuntó por su parte Dirk, pediatra que acudió a votar con su mujer y dos nietas.

El ganador de estas elecciones remplazará en la Alta Sajonia a la coalición que forman la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, el Partido Socialdemócrata (SPD) y los liberales del FDP.

A unos 75 kilómetros al norte de Magdeburgo, en la turística población de Tangermünde, el candidato a primer ministro regional de AfD, Ulrich Siegmund, ha votado ya en la localidad donde vive con su familia, rodeado de sus partidarios y junto a su mujer, Julia, con la que ha llegado al colegio electoral un ciclomotor azul Simson Schwalbe.

Dicho vehículo, uno de los iconos de la Alemania comunista, se ha convertido en uno de los objetos fetiche de la campaña de Siegmund, que también se ha apoyado en el sentimiento de nostalgia hacia los tiempos de la República Democrática de Alemania (RDA).

Según el último sondeo publicado el pasado jueves, AfD obtendría un 41 % de los votos, por lo que quedaría muy por delante de la CDU (23 %), La Izquierda (11,5 %), SPD (8,5 %) y Los Verdes (6 %), mientras que al resto de formaciones no superarían el 5 % necesario para lograr representación en el Parlamento regional.

Otros sondeos anteriores atribuían a AfD un 43 %, porcentaje que sí podría significar la mayoría absoluta para la ultraderecha.

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