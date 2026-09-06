Ahora

Alemania

Alta Sajonia vota con la "amenaza" de una victoria de AfD que llevaría a la ultraderecha al poder por primera vez desde la II Guerra Mundial

Los detalles Las encuestas dan como favorita a la formación ultraderechista y, según las mismas, solo un cordón sanitario en su contra lo evitaría.

Un hombre entra en un colegio electoral en Tangermuende, Alta Sajonia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Muchos de los votantes que acuden este domingo a las urnas en el Instituto Hegel de Magdeburgo, situado no lejos de donde Alternativa para Alemania (AfD) cerró su campaña la víspera, depositaron sus papeletas con la "amenaza" del partido ultraderechista en mente, ya que los sondeos le atribuyen la victoria y si alcanza la mayoría absoluta, incluso podría gobernar haciendo a la ultraderecha tener el poder 81 años después.

"En casa somos optimistas, pero tenemos un poco de miedo a que AfD llegue al poder", explicaba a la Agencia Efe Christoph, trabajador de la banca, al salir del centro escolar que alberga tres mesas electorales, y está situado en un barrio acomodado de Magdeburgo.

Christoph dijo que tenía muy claro a quién votar, pues su pareja es turca y está tratando de obtener la ciudadanía alemana, algo que podría complicarse si AfD logra la mayoría absoluta, un partido considerado un "caso seguro" de extremismo de derechas por el Ministerio del Interior de Sajonia-Anhalt. "Hay que evitar el extremismo", apuntó por su parte Dirk, pediatra que acudió a votar con su mujer y dos nietas.

El ganador de estas elecciones remplazará en la Alta Sajonia a la coalición que forman la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, el Partido Socialdemócrata (SPD) y los liberales del FDP.

A unos 75 kilómetros al norte de Magdeburgo, en la turística población de Tangermünde, el candidato a primer ministro regional de AfD, Ulrich Siegmund, ha votado ya en la localidad donde vive con su familia, rodeado de sus partidarios y junto a su mujer, Julia, con la que ha llegado al colegio electoral un ciclomotor azul Simson Schwalbe.

Dicho vehículo, uno de los iconos de la Alemania comunista, se ha convertido en uno de los objetos fetiche de la campaña de Siegmund, que también se ha apoyado en el sentimiento de nostalgia hacia los tiempos de la República Democrática de Alemania (RDA).

Según el último sondeo publicado el pasado jueves, AfD obtendría un 41 % de los votos, por lo que quedaría muy por delante de la CDU (23 %), La Izquierda (11,5 %), SPD (8,5 %) y Los Verdes (6 %), mientras que al resto de formaciones no superarían el 5 % necesario para lograr representación en el Parlamento regional.

Otros sondeos anteriores atribuían a AfD un 43 %, porcentaje que sí podría significar la mayoría absoluta para la ultraderecha.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Torres defiende el uso del puerto de Ceuta para atender migrantes y habla de la lealtad de Vivas: "Es falso que el PP haya ayudado"
  2. Exclusiva laSexta Xplica | Grave irregularidad en el ático de Ayuso: ganó 100 metros cuadrados de vivienda en unas obras que no se declararon
  3. De apenas tres horas y sin anuncio alguno: así fue la reunión de los enviados de Trump con Putin mientras Rusia y Ucrania retoman los ataques
  4. Teherán cambia de estrategia: Irán adopta una doctrina de "ataques preventivos" ante las ofensivas por goteo de EEUU y de Israel
  5. Septiembre cuesta todavía más y la financiación para afrontarlo también: "Los precios no dejan de subir"
  6. Solo Trump vota 'no': la ONU aprueba la propuesta de África para cambiar el mapamundi y que refleje mejor el tamaño de los continentes