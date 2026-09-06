Recuperan los cadáveres de 55 palestinos sepultados en un bombardeo en 2023 en la ciudad de Gaza

Los detallesSegún informa la agencia WAFA, los cuerpos han sido recuperados de entre los escombros de una vivienda en el barrio de Zeitun, al sur de la ciudad de Gaza y muchos pertenecían a la misma familia.

Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han recuperado los restos mortales de 55 personas sepultadas bajo los escombros de una vivienda destruida en un bombardeo israelí en noviembre de 2023, como parte del conflicto tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. Según la agencia WAFA, los cuerpos fueron encontrados en el barrio de Zeitun, al sur de Gaza, y muchos pertenecían a la misma familia. La zona fue atacada el 19 de noviembre, y hasta ahora no se había podido acceder a los restos. En total, la guerra ha dejado 73.470 muertos y 174.540 heridos en la Franja.

Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han podido rescatar este sábado los restos mortales de 55 personas que seguían sepultados bajo los escombros de una vivienda que fue destruida en un bombardeo israelí en noviembre de 2023, en el marco de la guerra contra la Franja tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Según informa la agencia WAFA, los cuerpos han sido recuperados de entre los escombros de una vivienda en el barrio de Zeitun, al sur de la ciudad de Gaza y muchos pertenecían a la misma familia.

La zona fue atacada el 19 de noviembre de 2023 y desde entonces los equipos no habían podido acceder a los restos mortales de las víctimas del bombardeo. En la vivienda perecieron unas 60 personas que se habían refugiado precisamente de otros ataques, por los que se desplazaron de sus hogares.

En total, el balance de muertos en la Franja por la guerra lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre asciende a 73.470, con otras 174.540 personas heridas.

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