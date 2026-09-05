Miles de personas se manifiestan en Alemania contra la ultraderechista AfD en la víspera de las elecciones en Alta Sajonia

El contexto La última encuesta publicada este jueves sitúa a AfD en el 41% de la intención de voto en la región, casi duplicando el resultado de la siguiente formación.

Este sábado, miles de personas se manifestaron en la Plaza de la Catedral de Magdeburgo, Sajonia-Anhalt, contra la ultraderecha y en favor de la democracia, mientras Alternativa para Alemania (AfD) celebraba su acto de fin de campaña. Bajo el lema "Una Sajonia-Anhalt abierta al mundo", entre 10.000 y 15.000 personas participaron en un evento con actuaciones musicales y discursos de activistas, apoyado por organizaciones civiles. La protesta surgió ante el temor a una victoria de AfD en las elecciones, ya que las encuestas la sitúan con un 41 % de intención de voto. AfD realizó su cierre de campaña en un teatro con fuerte presencia policial.

Miles de personas se han manifestado este sábado contra la ultraderecha y en favor de la democracia en la Plaza de la Catedral de Magdeburgo, capital del estado federado de Sajonia-Anhalt, mientras que, no lejos de allí, Alternativa para Alemania (AfD) celebraba su acto de fin de campaña.

Bajo el lema "Una Sajonia-Anhalt abierta al mundo", unas 15.000 personas según los organizadores y unas 10.000 según la Policía, se dieron cita en un gesto multitudinario de defensa de la democracia, la diversidad y la solidaridad. El evento, con numerosas actuaciones musicales e intervenciones de activistas y personalidades germanas y respaldado por diversas organizaciones de la sociedad civil, no estaba vinculado a ningún partido político, aunque participaron las cabezas de lista de La Izquierda y Los Verdes, Eva von Angern y Susan Sziborra-Seidlitz, respectivamente.

Una protesta originada ante el temor a la victoria de la ultraderecha en las elecciones de este domingo. La última encuesta publicada este jueves sitúa a AfD en el 41 % de la intención de voto, seguida de la Unión Cristianodemócrata (CDU, 23%) del presidente regional Sven Schulze, La Izquierda (11,5%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) (8,5 %) y Los Verdes, con un 6%.

Por su parte, AfD eligió un teatro con capacidad para algo menos de 1.000 personas para celebrar su cierre de campaña en un acto protegido con abundante presencia policial y en el que participaron los copresidentes del partido, Tino Chrupalla y Alice Weidel. Los líderes de AfD arroparon al candidato del partido Ulrich Siegmund.

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