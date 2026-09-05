Alemania
Miles de personas se manifiestan en Alemania contra la ultraderechista AfD en la víspera de las elecciones en Alta Sajonia
El contexto La última encuesta publicada este jueves sitúa a AfD en el 41% de la intención de voto en la región, casi duplicando el resultado de la siguiente formación.
Resumen IA supervisado
Este sábado, miles de personas se manifestaron en la Plaza de la Catedral de Magdeburgo, Sajonia-Anhalt, contra la ultraderecha y en favor de la democracia, mientras Alternativa para Alemania (AfD) celebraba su acto de fin de campaña. Bajo el lema "Una Sajonia-Anhalt abierta al mundo", entre 10.000 y 15.000 personas participaron en un evento con actuaciones musicales y discursos de activistas, apoyado por organizaciones civiles. La protesta surgió ante el temor a una victoria de AfD en las elecciones, ya que las encuestas la sitúan con un 41 % de intención de voto. AfD realizó su cierre de campaña en un teatro con fuerte presencia policial.
* Resumen supervisado por periodistas.
Miles de personas se han manifestado este sábado contra la ultraderecha y en favor de la democracia en la Plaza de la Catedral de Magdeburgo, capital del estado federado de Sajonia-Anhalt, mientras que, no lejos de allí, Alternativa para Alemania (AfD) celebraba su acto de fin de campaña.
Bajo el lema "Una Sajonia-Anhalt abierta al mundo", unas 15.000 personas según los organizadores y unas 10.000 según la Policía, se dieron cita en un gesto multitudinario de defensa de la democracia, la diversidad y la solidaridad. El evento, con numerosas actuaciones musicales e intervenciones de activistas y personalidades germanas y respaldado por diversas organizaciones de la sociedad civil, no estaba vinculado a ningún partido político, aunque participaron las cabezas de lista de La Izquierda y Los Verdes, Eva von Angern y Susan Sziborra-Seidlitz, respectivamente.
Una protesta originada ante el temor a la victoria de la ultraderecha en las elecciones de este domingo. La última encuesta publicada este jueves sitúa a AfD en el 41 % de la intención de voto, seguida de la Unión Cristianodemócrata (CDU, 23%) del presidente regional Sven Schulze, La Izquierda (11,5%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) (8,5 %) y Los Verdes, con un 6%.
Por su parte, AfD eligió un teatro con capacidad para algo menos de 1.000 personas para celebrar su cierre de campaña en un acto protegido con abundante presencia policial y en el que participaron los copresidentes del partido, Tino Chrupalla y Alice Weidel. Los líderes de AfD arroparon al candidato del partido Ulrich Siegmund.
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