"Acto de terrorismo"

Trump aprovecha el tiroteo en Washington para arremeter contra los migrantes: bloqueará las solicitudes de asilo de los afganos

El contexto Para el presidente estadounidense, "este atroz ataque" en el que dos guardias fueron heridos "fue un acto malvado, un acto de odio y un acto de terrorismo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca.EFE/Octavio Guzmán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha tardado ni un minuto en aprovechar el tiroteo contra dos guardias nacionales en Washington para arremeter contra los migrantes una vez más. Esta vez, desde MarALago, ha ordenado bloquear las solicitudes de asilo de los afganos y desplegar 500 agentes más.

Dos miembros de la Guardia Nacional eran tiroteados en la capital estadounidense este miércoles en las inmediaciones de la Casa Blanca. Si bien Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, había anunciado la muerte de ambos por las heridas de gravedad, más tarde las autoridades rectificaron, asegurando que están vivos y en estado crítico.

"Este atroz ataque fue un acto malvado, un acto de odio y un acto de terrorismo", asegura el republicano. Este podría haber sido un ataque deliberado ya que el sospechoso decidió hacer una emboscada contra los agentes, que estaban realizando el patrullaje.

Cómo fue el ataque

Cuando sucedieron los hechos, el hombre dobló una esquina en una parada de metro que se encuentra a 500 metros de la Casa Blanca y abrió fuego. Segundos después otro guardia le redujo.

"Estoy comprometido en garantizar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible", aseguró el líder republicano, que estaba de camino a Mar-a-lago para celebrar Acción de Gracias.

Así, Trump ha arremetido fuertemente contra el atacante, un hombre afgano acogido en 2021 que había trabajado con el Ejército estadounidense en Afganistán. A su vez, ha culpado a Joe Biden de dejar entrar al tiroteador ya que este es un refugiado que llegó a EEUU bajo un programa con el que la administración del expresidente dio acogida a personas afganas.

"Ahora debemos reexaminar a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden", ha añadido, anunciado que desplegará 500 agentes por las calles de Washington.

Mientras, la investigación policial sigue su curso. Por su parte, sostienen que aún se desconoce la motivación del atacante y que este no está cooperando.

