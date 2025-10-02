Israel prepara la deportación inminente de los integrantes de la Flotilla tras detenerlos e identificarlos

¿Por qué es importante? Benjamin Netanyahu ha felicitado a la Marina israelí por haber detenido a los activistas y haber repelido la "campaña de deslegitimación contra Israel".

Los activistas de la Flotilla Global Sumud podrían comenzar a abandonar Israel tras el asalto del Ejército a las embarcaciones que se dirigían a Gaza. La mayoría de los activistas están aceptando las deportaciones, previstas entre el jueves y el lunes, aprovechando la reapertura del Aeropuerto Ben Gurión. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha señalado que el gobierno israelí planea deportar a los activistas en dos vuelos chárter. Más de 250 activistas han sido procesados, aunque el proceso es opaco y algunos abogados no han podido contactar con sus defendidos. En España, el gobierno sigue de cerca la situación de los 65 españoles a bordo, entre ellos Ada Colau, y ha protestado diplomáticamente ante Israel. La Fiscalía española investigará la interceptación de la Flotilla en el contexto del genocidio en Gaza.

Los activistas que formaban parte de la Flotilla Global Sumud podrían empezar a abandonar Israel en las próximas horas después de que el Ejército asaltase todas las embarcaciones que se dirigían a Gaza para abrir un corredor humanitario y les detuviese. A lo largo del jueves, los buques militares han ido atracando en el puerto de Asdod y desde allí, los tripulantes han sido trasladados por las autoridades para ser procesados.

Fuentes diplomáticas han asegurado a laSexta que la mayoría de los activistas están aceptando las deportaciones y que su salida será entre el jueves y el lunes. Es una opción factible, ya que con el fin del Yom Kipur en la noche del jueves ha reabierto el Aeropuerto Ben Gurión del que saldrán los aviones.

Sin especificar fechas, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha afirmado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu va a intentar enviar juntos a todos los activistas en dos únicos vuelos.

Tajani ha estado en contacto directo con su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, y ha explicado que su plan es emitir una única orden de deportación que se llevaría a cabo en dos vuelos chárter que, en principio, aterrizarían en Madrid y Londres.

Por otro lado, la Policía israelí afirma que más de 250 de los casi 500 activistas han sido procesados. Según dicen, han pasado un "exhaustivo proceso de inspección" están ahora bajo la Autoridad de Población y Migración y del Servicio de Prisiones.

Un relato que se ha reafirmado a través de medios israelíes, que han publicado imágenes de algunos de ellos durante la revisión de los pasaportes para su identificación. Sin embargo, esa información no deja claro si el procesamiento significa una detención o si esas 250 personas formarán parte del grupo que empiece a salir de Israel desde el jueves.

En general, todo el proceso está siendo muy opaco. Por la tarde había abogados que no habían podido contactar con los activistas a los que defienden.

Jaume Asens contaba en Más Vale Tarde que toda la mañana del jueves Israel "les mantenía incomunicados" y no había sido hasta la tarde cuando "los abogados han podido comenzar a hacer su trabajo". En su caso, no había hablado con ninguno de los detenidos, por lo que no podía confirmar "si Israel les ha tratado bien".

"Una campaña de deslegitimación"

Netanyahu ya da por concluido este capítulo que vuelve a mostrar el rechazo social a su ofensiva en Gaza y ha elogiado a la Marina israelí por haber detenido a la Flotilla. "Felicito a los soldados y comandantes que llevaron a cabo su misión en Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente", ha afirmado en un comunicado.

El primer ministro ha asegurado que "su importante acción impidió que decenas de buques entraran en la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel".

Medidas desde España

En España, el Gobierno está especialmente pendiente de lo que ocurra con los 65 españoles que iban a bordo de la Flotilla y entre los que se encuentran políticos como Ada Colau.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, como protesta diplomática ante la detención de la Flotilla. El jefe de la diplomacia ha subrayado que son "ciudadanos españoles pacíficos cuyo objetivo era único y exclusivamente humanitario, que no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel".

Además, la Fiscalía ha decidido incluir la interceptación de la Flotilla en su investigación sobre el genocidio en Gaza. Recabará información sobre las circunstancias de la interceptación para determinar el alcance de los hechos y las circunstancias en que se han producido.

