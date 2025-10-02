España se moviliza: miles de personas salen a la calle para protestar contra el asalto de Israel a la Flotilla

¿Por qué es importante? En Barcelona se han producido algunas cargas policiales y se están viviendo momentos de tensión frente a la entrada del World Trade Center.

Miles de personas por toda España han salido este jueves a las calles para protestar contra la detención anoche por parte del Ejército israelí de la Flotilla Global Sumud cuando se dirigía a Gaza para entregar ayuda humanitaria. Barcelona, Bilbao, Madrid, Vitoria, la Palma, Valencia, Logroño o Vigo son algunas de las ciudades en las que miles de manifestantes se han concentrado de manera pacífica durante la tarde.

En la ciudad condal, miles de personas permanecen concentradas en la Plaza de la Carbonera, cerca del puerto de Barcelona. Ha sido la primera manifestación en empezar, donde se han vivido algunos momentos de tensión con cargas policiales incluidas.

El primer altercado se ha producido en torno a las 18:30 horas, cuando varios grupos han intentado cortar una de las salidas de la Ronda Litoral. Un destacamento de los Mossos lo ha impedido, pero algunos manifestantes han respondido lanzando piedras y enfrentándose a los agentes.

Tensión en la manifestación de Barcelona contra la detención de la Flotilla Global Sumud

Al caer el sol, algunos han aprovechado para acercarse a la plaza del World Trade Center y han sacado bengalas y petardos. Allí se ha reforzado la presencia de los Mossos d'Esquadra, pero por el momento no ha habido ningún enfrentamiento directo.

Más allá de estos hechos anecdóticos, la mayor parte del tiempo la manifestación se está desarrollando sin altercados.

En Madrid, las calles aledañas al Ministerio de Exteriores están completamente llenas. Se han concentrado miles de personas desde las 19:00 horas y las 20:00 horas comenzarán su recorrido hasta la Plaza de Neptuno.

Valencia también está siendo escenario de protestas. Allí, el padre de una de las activistas españolas detenidas anoche por Israel cuando iba a bordo del 'Sirius', ha manifestado a laSexta su orgullo por la labor de su hija, a la vez que "tristeza y preocupación" por la situación de los activistas retenidos.

Desde el Sagrado Corazón ha partido la marcha de Bilbao. Con cánticos de "boicot a Israel" y "Palestina Libre", la manifestación se está desarrollando de forma pacífica mientras sigue hacia el Ayuntamiento de la ciudad.

En Vitoria, el lleno ha sido absoluto. Reporteros de laSexta cuentan que no se llega a ver el final de la manifestación, a la que han acudido muchas familias. Allí algunas personas también han encendido bengalas, pero hasta ahora no se ha registrado ninguna trifulca.

Todas estas concentraciones son la respuesta ciudadana contra el genocidio de Israel en Palestina y en protesta por la interceptación de la Flotilla Global Sumud. Centenares de activistas fueron detenidos por el Ejército israelí cuando intentaban romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Entre ellos hay al menos 65 españoles, que previsiblemente serán deportados en los próximos días. El Ministerio de Exteriores ha exigido al Gobierno israelí que su "integridad física y derechos sean respetados" y ha resaltado que la Flotilla "es una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria".

