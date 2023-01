El recorrido de la nueva serie de Tim Burton sobre la familia Addams, 'Wednesday', ha superado todas las expectativas. La ficción se mantiene como la producción más vista en su primera semana en la historia de Netflix, con 341,2 millones de horas de visualización que no han dejado de crecer durante las siguientes semanas en emisión.

Un bombazo que, como vemos en el vídeo de Netflix para anunciar la segunda temporada, tiene a su protagonista abrumada. "Durante las últimas semanas he sido cazada, encantada e imitada por millones en internet. Ha sido pura tortura, gracias", dice ante la cámara Jenna Ortega caracterizada como la impertérrita Wednesday Addams.

A pesar de que acababa con un final abierto, 'Miércoles' se había planteado como una serie limitada de ocho episodios. Finalmente, el éxito mundial de la producción no ha dejado lugar a dudas a la hora de la renovación. Los, siempre cuestionables, datos de visionado que difunde la plataforma no dejan en este caso lugar a interpretación.

Tampoco lo hacen las imitaciones del ya histórico baile de Jenna Ortega como Wednesday Addams que se cuentan por millones en Internet, desde Instagram a Tik Tok. No hay famoso o anónimo que se precie que no haya reproducido su versión de la danza, ya sea bajo el agua o sobre hielo. El tema 'Goo goo muck' de 'The Cramps' ha vuelto a la vida desde que en 1981 se incluyera por primera vez en el álbum 'Psychedelic Jungle'. Además, redescubierto ahora gracias a la serie por muchos, el grupo ha pasado a la categoría de 'banda de culto'.

De momento, no se sabe mucho más de lo que se podrá ver en la segunda temporada, aunque sus creadores ya han dicho en alguna ocasión que tienen varias ideas. Quizá pueda haber un mayor protagonismo del resto de la familia Addam y quién sabe si Mortica Addams podría sustituir a la malograda directora Weems al frente de la Academia Nevermore.