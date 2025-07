El psicólogo de Elisa Mouliaá declara que no le contó que Errejón la agrediera sexualmente y que sufre "trastorno de estrés postraumático"

La actriz Elisa Mouliaá y el expolítico Íñigo Errejón están inmersos en una batalla judicial por una presunta agresión sexual ocurrida en 2021. El psicólogo de Mouliaá, Omar Rueda, ha declarado que desconocía el incidente, afirmando que la actriz solo mencionó "problemas con un político". Rueda añadió que Mouliaá sufría estrés postraumático y problemas previos. El psiquiatra Alfredo Calcedo cuestionó la conducta de la actriz por mantener contacto con Errejón tras el supuesto incidente. Un auto de la Audiencia de Madrid ha permitido incluir un informe psiquiátrico en la causa, mientras que otro auto ha decidido que Errejón no entregue su móvil para revisión.

La batalla judicial entre la actriz Elisa Mouliaá y el expolítico Íñigo Errejón sigue en el ojo del huracán. El exportavoz de Sumar está siendo investigado por una presunta agresión sexual a la intérprete que habría tenido lugar en 2021.

Por este motivo, el psicólogo de la artista, Omar Rueda, ha formado parte de una larga lista de declaraciones. Tras tratar a Mouliaá antes y después de la supuesta agresión, el profesional ha asegurado que no sabía nada de este incidente, sino que únicamente había tenido "problemas con un político".

Asimismo, sostiene que la también presentadora sufría problemas previos y que ha acabado padeciendo un trastorno de estréspostraumático. Rueda atendió a la actriz en cinco ocasiones, tres de ellas en 2021 antes de la supuesta agresión, otras cinco días después de la misma, el 13 de octubre de 2021, y una última vez en noviembre de 2024, poco después de que la actriz denunciara ante la Policía y públicamente lo ocurrido. Por su parte, el psicólogo expone que en octubre de ese 2021 ella le relató que había tenido "problemas con un político famoso" que era "narcisista", sin contar más sobre ese asunto porque le pareció que no estaba preparada, han indicado fuentes presentes en la declaración.

La actrizs estaba "destrozada"

Además, ha revelado que cuando vio a la intérprete tras la denuncia, esta estaba "destrozada", sobre todo porque su familia no la apoyaba. Otras fuentes presentes en la declaración han puesto de relieve que la denunciante no narró ninguna agresión sexual por parte de Errejón al profesional, quien ha dicho que se enteró de todo "por la prensa". Ha negado en varias ocasiones que le dijera a la actriz que denunciase "cuando estuviese preparada" porque no tenía conocimiento de ello y ha indicado que Mouliaá tenía síntomas de estrés derivados de un "cúmulo de eventos vitales", como maltratos psicológicos por parte de otras parejas.

Por otra parte, el psiquiatra Alfredo Calcedo, que ha elaborado un escrito de las declaraciones, ha ratificado el informe encargado por la defensa del exportavoz en el que cuestionaba la conducta "incongruente" que, a su juicio, mostró la actriz al haber mantenido contacto con el expolítico tras la presunta agresión sexual que ella denunció.

Este jueves ha trascendido un auto de la Audiencia de Madrid que da la razón en parte a Errejón y admite la aportación a la causa, entre otros, de un informe psiquiátrico elaborado por la doctora que la atendió meses más tarde de la supuesta agresión y le recetó antidepresivos. En un primer momento, este informe no se había aportado a la instrucción al razonar el juez que su contenido podría afectar a la intimidad de la denunciante, así como revelar aspectos que no guardaban relación con los hechos. Pero la letrada del denunciado recurrió y ahora los magistrados de la Audiencia ordenan unir a la causa este informe, ya que fue la base del que elaboró el psiquiatra José Cabrera de parte de la acusación, quien ya declaró ante el juez.

De su lado, la propia actriz declaró ante el juez en enero que ella relacionaba de forma "directa y exclusiva" el tratamiento farmacológico pautado por su psiquiatra y las posteriores sesiones de terapia de su psicólogo con la presunta agresión sexual, detalla el auto. En otro auto conocido este jueves, la Audiencia madrileña ha avalado que el exportavoz de Sumar no entregue su móvil al juez para que se analicen sus comunicaciones con la denunciante, al estimar que esa diligencia "no resulta proporcionada" en la causa.