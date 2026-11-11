Estos son los 5 campos de refugiados más grandes del mundo

Aunque los campos de refugiados nacieron como una solución temporal para proteger a la población desplazada, se han convertido en ciudades semipermanentes donde llegan a convivir cientos de miles de .personas.

Según los datos más recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a mediados de 2024 más de 120 millones de personas en todo el mundo habían sido desplazadas por la fuerza debido a persecuciones, conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos y otras causas graves. De ellas, más de 43 millones de personas son refugiadas, y muchas de ellas viven en algunos de los campos de refugiados más grandes del mundo.

Aunque esta realidad ha sido una constante en la historia humana, el concepto de refugiado, y los campos donde viven, son un concepto moderno que nació en el siglo XX con la institucionalización del derecho internacional y la creación de agencias especializadas.

Qué son los campos de refugiados y cuando nacieron

Según ACNUR, un campo de refugiados es un lugar que proporciona alojamiento, atención médica, comida, agua y seguridad básica para personas que han huido de sus países de origen. Buscan garantizar las condiciones mínimas para la supervivencia y la dignidad de los refugiados, y son soluciones temporales.

Aunque uno de los primeros campos de refugiados modernos fue establecido después de la Primera Guerra Mundial para albergar a personas desplazadas por los conflictos y la desintegración de imperios, en términos más formales y organizados bajo supervisión internacional, la creación de ACNUR en 1950 marcó un antes y un después en la gestión de refugiados y la planificación de campos como respuesta coordinada a desplazamientos masivos.

Aunque no existe una cifra oficial del número de campos de refugiados que existen actualmente en el mundo, se estima que son cerca de 500. Por su parte ACNUR, tiene presencia en más de 130 países.

Los 5 campos de refugiados más grandes del mundo

1. Kutupalong, Cox´s Bazar (Bangladés)

El campo de refugiados de Kutupalong, establecido en 1991, es el más grande del mundo. Acoge a la mayoría de los refugiados rohingya que escaparon de la persecución en Myanmar. Su población se disparó en 2017, cuando cientos de miles de rohingyás cruzaron la frontera hacia Bangladés y se asentaron en este campo. Hoy en día alberga a cerca de 950.000 personas. Dada su dimensión, en 2018, ACNUR y Oxfam inauguraron la mayor planta de tratamiento de residuos en un asentamiento de refugiados, capaz de procesar los desechos de 150.000 personas diariamente.

2. Dadaab, Garisa (Kenia)

Creado entre 1991 y 1992 para acoger a personas desplazadas por la guerra civil en Somalia, el complejo de refugiados de Dadaab fue hasta 2017 el más grande del mundo. Ubicado en la localidad de Garisa, cerca de la frontera con Somalia, está compuesto por tres campos principales: Dagahaley, Ifo y Hagadera, además del asentamiento integrado Ifo 2. En la actualidad se estima que aquí viven aproximadamente 425.000 refugiados y solicitantes de asilo, 96% de ellos somalíes, y enfrenta grandes desafíos relacionados con el hacinamiento y la escasez de recursos, exacerbados por la prolongada inestabilidad en el Cuerno de África.

3. Bidi Bidi, Yumbe (Uganda)

Uganda se ha convertido en uno de los países que más refugiados acoge en el mundo, con más de un millón de personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de países vecinos. El campo de Bidi Bidi, situado en el noroeste del país junto a la frontera con Sudán del Sur. Fue creado en septiembre de 2016 como respuesta a la agudización del conflicto bélico en Sudán del Sur, que ha supuesto la mayor crisis de desplazamiento de niños en el mundo. Hoy en día viven allí cerca de 270.000 personas principalmente provenientes de Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, país sacudido por otra guerra civil por el control de los minerales.

4. Jabalia, Gaza (Palestina)

El genocidio en Gaza ha transformado radicalmente la situación en los campos de refugiados de la región, por lo que no existen datos recientes sobre la situación de los campamentos. Muchos de ellos han sido bombardeados, y otros han desaparecido. No obstante, antes de octubre de 2023, la población de personas refugiadas en Gaza ascendía a 1,4 millones, representando cerca del 74% de la población total de la Franja. Así, el campo de Jabalia, construido en 1948, además de ser unos de los campos de refugiados más grandes del mundo, era una de las zonas más densamente pobladas del mundo, albergando a más de 100,000 refugiados en una superficie de aproximadamente 1.4 km cuadrados.

5. Za’atari, Mafraq (Jordania)

Erigido en 2012, el campo de Za’atari se ha convertido en el mayor campamento de refugiados de Oriente Medio, además de icono de la prolongada crisis de refugiados de Siria. Aunque fue construido, como todos los campos de refugiados, como una solución temporal, se ha convertido en una gran ciudad en mitad del desierto jordano, en el noroeste del país. Tanto es así, que llegó a convertirse en el cuarto mayor núcleo de población de Jordania en el año 2014. Hoy en día lo habitan cerca de 80.000 refugiados, en su mayoría sirios.

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