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Hasta ocho litros menos de leche, cojeras y abortos: los ganaderos gallegos instalan sistemas de climatización para proteger a sus animales del calor

Los detalles Ante el aumento de las temperaturas, instalan ventiladores y nebulizadores de agua para evitar el estrés térmico en las granjas.

Hasta ocho litros menos de leche, cojeras y abortos: los ganaderos gallegos instalan sistemas de climatización para proteger a sus animales del calor
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El calor provoca que las vacas den menos leche. En un día de temperaturas extremas, una vaca puede dar hasta ocho litros menos. Así que ante el aumento de las temperaturas, los ganaderos gallegos han instalado sistemas de climatización en sus granjas. Han puesto ventiladores y nebulizadores de agua.

Quién le iba a decir a estas vacas gallegas que iban a necesitar aire fresco. Parecen más sevillanas que de Lugo. Los granjeros están instalando potentes ventiladores para no pasar de 26 grados. "Venían años de mucho calor y cada vez vienen más y los animales en ese periodo sufren mucho", ha explicado Miguel Bouzas, gerente de Granja Bouzas.

Antes, las 110 vacas de este ganadero daban, con el calor, mucha menos leche. "Sobre unos 440 litros de leche al día. Serían muchos días perdiendo esa leche", ha contado. Este ganadero usa también aspersores para refrescarlas.

El calor les produce cojeras y abortos. "Nos cuesta más conseguir gestaciones y por lo tanto se retrasa la lactación para poder conseguir leche", ha apuntado Mery González, veterinaria reproducción Seragro.

Todos los animales de granja sufren estrés térmico. Empresas como la de Luis Vizcaíno, gerente de Electrosarria, no dan abasto últimamente en el norte para mejorar la refrigeración. "Respecto a hace cuatro o cinco años un 200% más de trabajo en climatización de granja", ha señalado.

Están adaptando una granja de gallinas a las nuevas temperaturas. Lleva paredes que se abren para que corra el aire. "El aire entra a través del panel y pasa a través del portón", ha aclarado Vizcaíno. Con estos nuevos sistemas de ventilación en las granjas se puede reducir hasta ocho grados la temperatura interior cuando, estos días, un establo sin ventilación puede superar los 50 grados.

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