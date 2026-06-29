Hasta ocho litros menos de leche, cojeras y abortos: los ganaderos gallegos instalan sistemas de climatización para proteger a sus animales del calor

Los detalles Ante el aumento de las temperaturas, instalan ventiladores y nebulizadores de agua para evitar el estrés térmico en las granjas.

El calor extremo afecta la producción de leche de las vacas, reduciendo hasta ocho litros diarios. Para mitigar este efecto, los ganaderos gallegos han instalado sistemas de climatización en sus granjas, incluyendo ventiladores y nebulizadores de agua, con el fin de mantener la temperatura por debajo de los 26 grados. Miguel Bouzas, gerente de Granja Bouzas, señala que el calor reduce significativamente la producción de leche. Además, el calor provoca cojeras y abortos en las vacas, dificultando las gestaciones. Empresas como Electrosarria han incrementado su trabajo en climatización de granjas en un 200% en los últimos años. Los nuevos sistemas de ventilación pueden reducir hasta ocho grados la temperatura interior de las granjas, evitando que superen los 50 grados.

El calor provoca que las vacas den menos leche. En un día de temperaturas extremas, una vaca puede dar hasta ocho litros menos. Así que ante el aumento de las temperaturas, los ganaderos gallegos han instalado sistemas de climatización en sus granjas. Han puesto ventiladores y nebulizadores de agua.

Quién le iba a decir a estas vacas gallegas que iban a necesitar aire fresco. Parecen más sevillanas que de Lugo. Los granjeros están instalando potentes ventiladores para no pasar de 26 grados. "Venían años de mucho calor y cada vez vienen más y los animales en ese periodo sufren mucho", ha explicado Miguel Bouzas, gerente de Granja Bouzas.

Antes, las 110 vacas de este ganadero daban, con el calor, mucha menos leche. "Sobre unos 440 litros de leche al día. Serían muchos días perdiendo esa leche", ha contado. Este ganadero usa también aspersores para refrescarlas.

El calor les produce cojeras y abortos. "Nos cuesta más conseguir gestaciones y por lo tanto se retrasa la lactación para poder conseguir leche", ha apuntado Mery González, veterinaria reproducción Seragro.

Todos los animales de granja sufren estrés térmico. Empresas como la de Luis Vizcaíno, gerente de Electrosarria, no dan abasto últimamente en el norte para mejorar la refrigeración. "Respecto a hace cuatro o cinco años un 200% más de trabajo en climatización de granja", ha señalado.

Están adaptando una granja de gallinas a las nuevas temperaturas. Lleva paredes que se abren para que corra el aire. "El aire entra a través del panel y pasa a través del portón", ha aclarado Vizcaíno. Con estos nuevos sistemas de ventilación en las granjas se puede reducir hasta ocho grados la temperatura interior cuando, estos días, un establo sin ventilación puede superar los 50 grados.

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