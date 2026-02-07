Juanma Moreno pide al Gobierno activar el Fondo de Contingencia ante "un tren de borrascas nunca antes visto"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta ha confirmado que va a solicitar esos "4.000 millones de euros" y también los fondos de solidaridad de la Unión Europea.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado que solicitará al Gobierno de España la activación del Fondo de Contingencia del Estado y el fondo de solidaridad de la Unión Europea tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta. Desde Córdoba, Moreno Bonilla ha subrayado la gravedad de la situación, con lluvias intensas previstas y más de 11.000 desalojados en Andalucía. Ha pedido máxima prudencia y resaltado la importancia de evitar pérdidas humanas y de bienes. También ha lamentado la muerte de Carolina en Sayalonga y ha expresado sus condolencias a su familia.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha confirmado que va a pedir al Gobierno de España la activación del Fondo de Contingencia del Estado después del paso de las borrascas Leonardo y Marta por el sur de la Península. Además, ha solicitado también que se ponga en marcha el fondo de solidaridad de la Unión Europea.

Así lo ha dicho el 'popular' desde la provincia de Córdoba: "Solicitamos al Gobierno activar el Fondo de Contingencia del Estado, que son cerca de 4.000 millones, y también el mecanismo del fondo de solidaridad de la Unión Europea".

Todo, tras un "tren de borrascas nunca antes visto": "Lo primero que tenemos que trasladar es que no hay que bajar la guardia. Estamos en una situación de emergencia preocupante. En dos días pueden caer unos 200 litros por metro cuadrado en Cádiz, en Málaga... en zonas ya muy castigadas. La situación puede empeorar. Estamos trabajando junto con Delegación de Gobierno y con las confederaciones hidrográficas".

"Pido máxima prudencia a todos. No podemos ni debemos confiarnos nunca. El agua nos ha dado lecciones a lo largo de estos años, de lo traicionera e imprevisible que puede llegar a ser", ha expuesto Moreno Bonilla.

El presidente, además, ha avisado de lo que está por llegar: "Nos quedan fenómenos de lluvia muy importante entre hoy, mañana, el lunes y el martes".

"Hay que centrar los esfuerzos en evitar perder una vida. También la pérdida de bienes como son las casas. Hay que pensar para la semana que viene cómo ayudamos a todas esas personas que van a tardar en volver a sus hogares. Hay que asistirlas para que tengan una zona donde vivir", ha compartido Moreno.

Y es que son más de 11.000 desalojados los que hay en Andalucía: "Hay zonas afectadas en Grazalema, en Jerez, en Guadalete, Huétor Tájar... Son 45 carreras las que están afectadas".

Por otra parte, ha resaltado los daños que ha habido en el campo, con "el cereal, el olivar y el cítrico afectados", y la preocupación que hay con el Guadalquivir: "Ya se ha desbordado en algunas zonas. Ha comenzado a bajar su umbral, pero sigue por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo".

El presidente de la Junta de Andalucía ha lamentado además la muerte de Carolina, la mujer que desapareció en Sayalonga: "He tenido la ocasión de hablar con sus padres. Les he trasladado nuestras condolencias, en nombre de la Junta de Andalucía, en el mío propio y en el de los andaluces".

