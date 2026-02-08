Rescatan a un centenar de ovejas en Extremadura: llevaban seis días aisladas sin comida por la crecida del Guadiana

El fuerte caudal y el alto nivel del río Guadiana, en el que confluyen los ríos Gévora y Zapatón, ha inundado diversos tramos de riberas en la ciudad de Badajoz, este domingo.

¿Por qué es importante? Siete han muerto y tres están con hipotermia, pero los equipos acuáticos de Cruz Roja han logrado devolver a su dueño a la gran mayoría de ellas, aunque todavía quedan 500 aisladas en otra zona que no está en riesgo, pero de las que tampoco saben nada.

Hasta 108 ovejas quedaron aisladas por la crecida del río Guadiana cerca de Arroyo de San Serván, Badajoz, debido al temporal. Juan y sus hijos han estado vigilando, preocupados por su sustento familiar. Este domingo, equipos de Cruz Roja rescataron la mayoría, pero siete murieron y tres sufren hipotermia. Aún quedan 500 aisladas en otra zona. El puente de la Autonomía de Badajoz fue reabierto y los evacuados de Gévora y Valdebótoa pueden regresar a sus hogares. El caudal del Guadiana se mantiene estable, con tendencia a disminuir. La Junta desactivó el Plan Territorial de Protección Civil, aunque sigue vigente el plan Inuncaex.

Hasta 108 ovejas han permanecido aisladas por la crecida del río Guadiana cerca de Arroyo de San Serván, en Badajoz, por el temporal. Juan lleva días haciendo guardia con sus hijos, pero las horas han ido pasando y con ellas la tensión ha ido en aumento. Sus ovejas, ha asegurado, son su vida.

"Es el sustento de nuestra familia y es una pena que en unos días se vaya todo lo que ha construido mi padre", decía su hijo Raúl a laSexta. Este domingo equipos acuáticos de Cruz Roja han ido en su busca para rescatarlas y la gran mayoría han regresado con Juan.

Después de seis días sin comida, sin embargo, siete han muerto y tres están con hipotermia. A una la han visto ahogarse sin poder hacer nada por salvarla. "¿Esto se podía haber evitado? Yo creo que sí", ha asegurado Juan. Y aún no es el fin, todavía quedan 500 ovejas aisladas en otra zona que no está en riesgo, pero de las que tampoco saben nada.

En una jornada de tensión, este domingo finalmente ha podido ser reabierto el puente de la Autonomía de Badajoz tras cortarse por el incremento del caudal del Guadiana. Además, ha sido autorizada la vuelta a su hogar de las personas de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa evacuadas por el riesgo de inundaciones, según ha informado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera en la red social X.

Actualmente el caudal del río Guadiana se mantiene estable, condicionado principalmente por las aportaciones de los ríos Gévora y Guerrero, con una tendencia de descenso gradual, que, según ha apuntado la CHG, será lenta. De esta forma la zona anhela volver a la normalidad y que el resto de vecinos puedan volver a sus casas del entorno del Rincón de Caya, para lo cual es necesario estar pendiente de la evolución del río Caya, como así ha reflejado el regidor pacense.

El 112 Extremadura ha gestionado hasta esta mañana un total de 2.974 llamadas desde la llegada de la borrasca Marta a su paso por la región, así como 612 incidentes, de los cuales 177 relacionados directamente con el temporal. Al no existir alertas meteorológicas para los próximos días, la Junta decidió a primera hora de este domingo desactivar el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex). Por el momento, sigue vigente la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) por los desembalses y los niveles hidrológicos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.