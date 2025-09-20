Ahora

Adiós al verano

El otoño llega con un chorro polar que provocará una fuerte bajada de las temperaturas

Los detalles Un frente llegará desde Portugal para ocupar casi todo el país durante el fin de semana. Algunas comunidades del norte y zonas de la Meseta Norte, Alto Ebro, Ibérica y sierras del sureste serán azotadas por las lluvias.

Imagen de una persona con un paraguas.
Las primeras semanas de septiembre han estado marcadas por un clima de lo más caluroso que nos ha regalado unos días más para despedir al verano. Sin embargo, un chorro polar por una borrasca atlántica nos meterá de lleno en el otoño los próximos días.

Este sábado, un frente llegará desde Portugal para ocupar casi todo el país durante el fin de semana. Algunas comunidades del norte y zonas de la Meseta Norte, Alto Ebro, Ibérica y sierras del sureste serán azotadas por las primeras lluvias de esta borrasca. Los últimos días del verano dejarán siete comunidades en aviso por lluvias y tormentas.

El aviso es naranja en Huesca y Navarra, por acumulados que pueden superar los 30 l/m2 en 1h o los 60 l/m2 en 12h. Además, Asturias y Navarra también podrían contar con fuertes precipitaciones.

Asimismo, al paso del frente se le unirá la formación de una baja presión en el Mar Cantábrico, lo que hará que las tormentas continúen en el norte. De esta manera, continuarán siendo fuertes durante la madrugada de este domingo entre Navarra, Huesca y noroeste de Cataluña. Este fenómeno se alargará, al menos, hasta la tarde de este domingo, donde las lluvias serán fuertes en Cataluña, sobre todo Tarragona, Barcelona y Girona, y en Castellón, llegando por la noche a las Islas Baleares.

Además de prever unos días pasados por agua, también bajarán los termómetros tras la llegada de un frente. Las temperaturas descenderán de manera generalizada, en algunos casos, en más de 12 grados.

Este lunes a las 20:19 horas dará comienzo el otoño con un clima de lo más frío y desapacible. De esta manera, la estación durará 89 días y 21 horas, hasta el próximo 21 de diciembre, momento en el que llegará el invierno.

