Ahora

Acaba el verano

El desplome de las temperaturas y las fuertes lluvias marcarán el inicio del otoño

Los detalles La AEMET adelanta que la bajada de las máximas será "notable" en el centro y sur, afectando especialmente a Castilla-La Mancha, mientras que en el noroeste el alto Ebro los mercurios permanecerán estables.

Una familia se protege de la lluvia con paraguas en el centro histórico de Mahón, Menorca.
Este lunes comienza el otoño y lo hace con un descenso generalizado de las temperaturas. La presencia de una vaguada atlántica y la salida de un frente por el Mediterráneo provocarán una brusca caída de los termómetros en toda la Península. Además, en el norte irá acompañado de precipitaciones que podrían suponer grandes acumulados en Asturias y Cantabria.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) adelanta que la bajada de las máximas será "notable" en el centro y sur, afectando especialmente a Castilla-La Mancha, mientras que en el noroeste el alto Ebro los mercurios permanecerán estables. Por primera vez en los últimos meses, solo habrá cuatro capitales de provincia que alcancen los 30ºC: Málaga, Córdoba, Granada y Murcia.

También caen significativamente las mínimas, con pocas capitales de provincias manteniéndose por encima de la barrera de los 15 grados. En algunas zonas de Castilla y León o el País Vasco, se verán temperaturas mínimas por debajo de los 5ºC.

Predominan los cielos nublados

La bajada de las temperaturas vendrá acompañada de un incremento de la nubosidad debido al paso del frente y la vaguada atlántica, por lo que habrá cielos predominantemente oscuros en el extremo norte, Cataluña y las Islas Baleares, donde se esperan precipitaciones y chubascos sin descartarlos en el resto del tercio este, mientras que serán localmente fuertes en los litorales y con acumulados significativos en Asturias y Cantabria. De hecho, en el noreste peninsular y Baleares podrían formarse tormentas este lunes.

En lo que respecta al viento, soplará de forma moderada de componentes oeste y norte, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro. También se esperan rachas intensas en los litorales del Cantábrico.

Temperaturas bajas para toda la semana

Las temperaturas de este lunes se mantendrán estables durante la mayor parte de la semana, con ligeros ascensos a partir del martes en Galicia y la Cordillera Cantábrica. Por el contrario, seguirán bajando, aunque suavemente, las temperaturas en el resto del territorio peninsular, pudiendo producirse heladas débiles en los Pirineos y los sistemas montañosos de la mitad norte.

A partir del miércoles, se espera que el temporal se desplace hacia Francia, dejando a su paso chubascos en Cataluña, extremo este, sureste peninsular, litorales occidentales de Alborán y Baleares.

