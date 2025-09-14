Vuelve el verano, pero por poco tiempo: los termómetros podrían alcanzar los 40º

Los detalles Una escalada de las temperaturas que podrían superar incluso los 40º en zonas andaluzas marcarán el final de la temporada estival.

Durante la tercera semana de septiembre, los últimos coletazos del verano se manifestarán con temperaturas inusualmente cálidas. En Andalucía, los termómetros podrían superar los 40º, marcando el final de la temporada estival. En Bilbao, las temperaturas subirán de 23º el lunes a 34º el jueves, mientras que en Córdoba comenzarán en 37º y alcanzarán los 40º. Aunque el calor retrasará el cambio de armario, para el viernes las máximas disminuirán. A pesar de algunas pequeñas tormentas en el Cantábrico, Castellón y Teruel, la estabilidad prevalecerá en la mayor parte del país.

