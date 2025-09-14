Ahora

Temperaturas cálidas

Vuelve el verano, pero por poco tiempo: los termómetros podrían alcanzar los 40º

Los detalles Una escalada de las temperaturas que podrían superar incluso los 40º en zonas andaluzas marcarán el final de la temporada estival.

Este lunes comienza el fin de la ola de calor, con un descenso de las temperaturas máximas.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los últimos coletazos del verano se dejarán notar durante esta tercera semana de septiembre, que estará marcada por temperaturas de lo más cálidas.

Una escalada de las termómetros que podrían superar incluso a 40º en zonas andaluzas marcarán el final de la temporada estival.

Este lunes, Bilbao contará con 23º frente a los 34º que recogerá el jueves. Lo mismo ocurrirá en Córdoba, donde la semana comenzará con 37º y ascenderá hasta los 40º.

Pese a que estos días nos obligan a retrasar el cambio de armario, una vez llegado el viernes, las máximas volverán a bajar.

Asimismo, el calor vendrá acompañado de algunas pequeñas tormentas en el Cantábrico, Castellón o Teruel. No obstante, la estabilidad predominará en la mayoría del país.

Las 6 de laSexta

  1. La Vuelta llega a Madrid con la ciudad blindada contra las protestas y la tensión política en máximos
  2. PP y PSOE, entre pullas: Feijóo promete no "abandonar a los españoles" ante un Sánchez que le acusa de alienarse con Vox
  3. Un corredor que conecta Bielorrusia con Kaliningrado, el 'Talón de Aquiles' de Europa ante la amenaza rusa
  4. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda
  5. Caos en la T4 de Barajas por la huelga de trabajadores de los controles de seguridad: pasajeros denuncian que están perdiendo sus vuelos
  6. Hallado un muerto entre los escombros tras la explosión en un bar de Vallecas