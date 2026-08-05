De las noches tropicales a las infernales: riesgos de unas noches cada vez más frecuentes

Las 'noches tropicales' han sido cada vez más frecuentes con el avance del cambio climático. Ahora irrumpen las 'noches infernales', aunque este no es un término aceptado internacionalmente. Aún.

España ha vivido en lo que va de verano cuatro olas de calor. De hecho, el mes de junio ha sido el junio más caluroso de la historia desde que hay registros, no sólo en España, sino en gran parte de Europa, sumida en unas altas temperaturas a las que muchos países ni siquiera están acostumbrados. Cientos de muertos por causas relacionadas con el calor, miles de casos de deshidratación y un sinvivir continuo para muchos.

En el contexto veraniego, es habitual escuchar hablar de las 'noches tropicales', que se han ido intensificando con el avance del cambio climático, pero la situación es aún más grave: existe un tipo de noche peor, que todavía no tiene una nomenclatura oficial internacionalizada, pero que cada vez se repite más: las 'noches infernales', como la AEMET se plantea denominar a las noches que superan los 30ºC.

Noches tropicales, tórridas e infernales

Existe un consenso internacional entre las instituciones de meteorología para hacer referencia a las noches en las que la temperatura no consigue bajar de los 20ºC: así se conocen las noches tropicales, que tienen, además, una serie de importantes repercusiones en la salud física. El conocido como 'estrés térmico' altera y priva del sueño e impacta sobre el rendimiento de las personas. En España, la mortalidad se eleva un 16% a mayor intensidad del calor nocturno, por posibles problemas respiratorios y circulatorios derivados de las altas temperaturas.

Después de esta están las noches tórridas o ecuatoriales, que son aquellas en las que la temperatura, entre el anochecer y el amanecer, nunca llega a descender de los 25ºC. Sin embargo, en los últimos años esto ha ido a más y se han empezado a repetir fenómenos en los que el termómetro llega a no bajar de los 30ºC durante la noche.

Es lo que ha ocurrido la madrugada del 5 de agosto en cuatro municipios canarios, Agaete, Alfonso y Las Tirajanas, en Las Palmas de Gran Canaria, y en Tijarafe, Santa Cruz de Tenerife: entre 30ºC y 32,5ºC, según los datos provisionales ofrecidos por la AEMET.

"Todavía no hay un nombre universalmente aceptado para las noches en las que no se baja de 30ºC, pero lo cierto es que estas ya se producen. Uno de los términos propuestos es 'noche infernal'", ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología.