El calor da un respiro desde este lunes: una borrasca hará bajar las sofocantes temperaturas

Los detalles El alivio, sin embargo, no llegará a todos los territorios por igual. Canarias continuará inmersa en un episodio de calor extremo y calima, con aviso rojo.

El calor intenso dará una tregua en gran parte de España a partir de este lunes, con la llegada de una borrasca que introducirá aire más fresco, reduciendo las temperaturas aunque manteniendo un ambiente veraniego. Sin embargo, Canarias seguirá sufriendo calor extremo y calima, con temperaturas que superarán los 40 ºC. La Región de Murcia también alcanzará estas cifras. El martes apenas habrá cambios, con temperaturas altas en Canarias, Murcia y algunas zonas del este peninsular. El miércoles, las temperaturas bajarán en el Cantábrico y el litoral mediterráneo. Además, se esperan chubascos y tormentas en varias regiones. Este alivio llega tras un julio de 2026 excepcionalmente cálido y seco, empatado con 2022, con temperaturas medias muy altas y precipitaciones muy por debajo de lo habitual.

El intenso calor dará una tregua a partir de este lunes en buena parte de España. La llegada de una borrasca favorecerá la entrada de una masa de aire más fresco que hará descender las temperaturas en casi todo el país, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

El alivio, sin embargo, no llegará a todos los territorios por igual. Canarias continuará inmersa en un episodio de calor extremo y calima, con aviso rojo en el sur de Gran Canaria por temperaturas que superarán los 40 grados y noches tropicales que no bajarán de los 30 ºC.

La entrada de aire más fresco empujará la dorsal hacia el este y permitirá que las temperaturas vuelvan a valores más propios de la época en gran parte de la Península. Aun así, el calor seguirá siendo intenso en algunas zonas del Mediterráneo. La Región de Murcia volverá a superar los 40 ºC, una cifra que también se alcanzará en el sur de Gran Canaria.

De cara al martes apenas se esperan cambios, las temperaturas podrían repuntar ligeramente en puntos del este peninsular y seguirán siendo muy altas en Canarias, Murcia y algunas zonas de la Comunidad Valenciana y Baleares. En principio, Murcia será la única comunidad donde se volverán a superar los 40 ºC.

El miércoles las temperaturas descenderán en el Cantábrico, el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, mientras subirán ligeramente en el resto del país. Aun así, de forma generalizada ya no se espera que se rebasen los 40 ºC.

Chubascos y tormentas

El lunes se esperan chubascos y tormentas en Galicia, el Cantábrico, el Alto Ebro, el sureste peninsular, el norte de Castellón, Aragón y Cataluña. Podrán ser localmente fuertes en el Pirineo aragonés y catalán, así como en el norte de Cataluña.

El martes las precipitaciones volverán a afectar a Galicia, Asturias, Cantabria, el Pirineo, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Ya el miércoles las lluvias quedarán restringidas al Cantábrico, desde Galicia hasta el Pirineo, aunque también podrían registrarse tormentas en el Alto Ebro, el sur de Aragón, la Comunidad Valenciana, Mallorca y el Pirineo aragonés y catalán.

El julio más cálido y seco desde que hay registros

El descenso de las temperaturas llega después de un mes de julio excepcional. Julio de 2026 ha sido el más cálido desde que existen registros, empatado con el de 2022. La temperatura media mensual alcanzó los 25,7 ºC, mientras que la media de las máximas fue incluso una décima superior a la registrada hace cuatro años.

Además, el mes ha sido el más seco para un julio y el tercer mes más seco de toda la serie histórica, solo. En la mayor parte de España ha llovido menos del 25% de lo habitual, prolongando una situación de déficit de precipitaciones que continuará durante los próximos días.

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