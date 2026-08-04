El 'Termo de Madrid': usuarios del Metro crean una web para denunciar el calor asfixiante en andenes y vagones

Los detalles En vagones y andenes de la Línea 1 se registran más de 30 ºC. Solo en esa línea, 'Termo de Madrid' ha registrado cerca de 900 denuncias por calor.

Viajar en el Metro de Madrid durante el verano se ha vuelto una experiencia insoportable debido al calor sofocante, lo que ha llevado a la creación de 'El Termo de Madrid', una web para mapear y denunciar estas condiciones. Un equipo de laSexta comprobó la situación en la Línea 1, donde la temperatura superaba los 30 ºC, afectando tanto a los vagones como a los andenes. Usuarios describen el metro como una "sauna horrorosa" y prefieren otros medios de transporte. La Línea 1 es la más denunciada, seguida por la Línea 5 y la 6. Las soluciones temporales, como abrir ventanas, solo agravan el problema con el ruido.

Viajar en el Metro de Madrid en pleno verano se está convirtiendo en un suplicio. Tanto, que un grupo de usuarios ha creado el 'Termo de Madrid', una web para mapear y denunciar el calor sofocante en los vagones.

En uno de los centros neurálgicos de la actividad madrileña, Plaza de Castilla, un equipo de laSexta ha hecho un pequeño viaje para comprobar si los más de mil reportes por calor en el Metro son ciertos.

Para ello, ha utilizado la Línea 1, una de las más utilizadas en este medio de transporte y a la que, solo en 2025, entraron más de 112.000 veces.

Ya en el vagón, han registrado la temperatura y, efectivamente, está muy por encima de la que debería: más de 30 ºC. Se trata de la realidad habitual para los que se suben a esta línea del metro.

Pero, como comenta una mujer a laSexta, el calor no solo se sufre dentro del vagón. "Es horrible, en los andenes es peor", afirma.

Varios usuarios lo confirman: "No me gusta, trato de evitarlo. Cojo el autobús", afirma una chica. Otro hombre califica el metro de "una sauna horrorosa", mientras que un chico reconoce que se suda en este transporte. "Mira que me cuesta sudar, pero en la 1 me bajo y es empezar a sudar", sostiene.

Además de la línea más antigua, la Línea 1 es la que los usuarios más denuncian el calor. Aunque no es la única, le sigue la Línea 5 con más de 300 avisos por calor, o la 6, que solo este verano ya ha registrado 100 alertas.

"Hace un calor ahí, que uno tiene que estar con el abanico y con la botella de agua, porque no se puede", critica una usuaria.

Como soluciones provisionales, algunos optan por abrir la ventana, pero el ruido se amplía. "No sé si es peor el calor o el ruido", pero bueno, lamenta un hombre. Así, el transporte en Madrid acaba por convertirse en el 'highway to hell', como decía 'AC/DC'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido