Primera ola de calor del verano: este martes podría convertirse en el 23 de junio más caluroso de la historia

Los detalles Cuando se cumple el tercer día de la primera ola de calor de este verano de 2026, el martes se lleva el título de ser la jornada con temperaturas más altas dentro de este fenómeno. Además, de cumplirse las previsiones, podría ser el 23 de junio más extremo desde que hay registros.

El lunes 22 de junio de 2026, Andújar, Jaén, registró 45 grados, marcando un inicio extremo para la ola de calor que afecta a España. Las temperaturas alcanzaron los 42 grados en Navarra, Aragón y Cataluña, y 41 en Euskadi, vaciando las calles de media España. El País Vasco estará tres días bajo alerta por riesgo extremo, y se espera que el calor aumente en los próximos días. El martes 23 de junio podría ser el día más caluroso registrado, con 16 comunidades autónomas en alerta. Temperaturas superiores a 44 grados se esperan en el valle del Guadalquivir, Córdoba y Jaén.

Dato de este lunes 22 de junio de 2026: en Andújar, Jaén, han alcanzado los 45 grados. La ola de calor está dejando temperaturas extremas, también en la mitad norte, donde están menos acostumbrados. Por ejemplo, en esta jornada se han vivido 42 grados en Navarra, Aragón o Cataluña y 41 en Euskadi. Con ello, las calles de media España se han quedado desiertas.

El País Vasco va a estar tres días bajo alerta por el riesgo extremo que provocan unas temperaturas tan altas. Y en esta primera ola de calor del verano, todavía queda lo peor. Es decir, el calor va a más en los próximos días.

Este martes podríamos definirlo como el peor día de esta primera ola de calor y es el tercer día de este fenómeno que azota a España. O aún peor, porque si se cumplen los pronósticos, este martes 23 de junio puede conseguir el dudoso honor de ser el 23 de junio más cálido en nuestra historia.

Dada la tesitura, este martes sumamos una comunidad autónoma a las que ya estaban en alerta por calor extremo. Así, son 16 las comunidades autónomas bajo avisos, incluyendo la zona de Liébana, por segundo día consecutivo, y el interior de Euskadi, que está en riesgo extremo.

Este calor histórico se extiende por más sitios, porque se activa también en el valle del Guadalquivir, en Córdoba y en Jaén, con más de 44 grados. Veremos si llegan a récord en Córdoba, en Bilbao o en Madrid.

Y el mapa de España se tiñe de rojo, llevando al norte a los 40 grados. Los sentirán en Euskadi, Pamplona, Logroño, Castilla y León, en el centro de la península y también hacia el sur. En resumen, el martes será un día totalmente infernal.

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