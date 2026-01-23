Cientos de incidencias, carreteras cortadas y 14 comunidades en aviso: las peores horas de la borrasca Ingrid están por llegar

Los detalles Tras entrar en territorio gallego, el temporal se irá expandiendo por el resto de la Península tras dejar nevadas en el oeste de Castilla y León y lluvias en Extremadura.

La borrasca Ingrid está causando estragos en España, con problemas en el transporte y advertencias de desabastecimiento en supermercados, especialmente en el norte. Galicia está en alerta roja por temporal marítimo, mientras que otras trece comunidades enfrentan avisos naranjas y amarillos por nevadas y fuertes vientos. La Aemet ha emitido advertencias de nieve que han llevado a la DGT a imponer restricciones para camiones, afectando el suministro en supermercados. Galicia enfrenta numerosas incidencias, como árboles caídos y cancelación de clases. La Aemet advierte de un riesgo creciente de aludes en los Picos de Europa. Además, varias regiones están en alerta por condiciones invernales adversas.

Las peores horas de la borrasca Ingrid están por llegar. La intensidad del temporal está provocando este viernes problemas en el transporte terrestre y aéreo, cierre de colegios por nevadas y advertencia por posible desabastecimiento en algunos supermercados en varias comunidades, sobre todo en el norte peninsular.

Desde la madrugada de este viernes, Galiciaestá en alerta roja (peligro extraordinario) por temporal marítimo, a la que se suman otras trece comunidades con avisos de nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo, nevadas y/o fuertes vientos. Tras entrar en territorio gallego, Ingrid se irá expandiendo por el resto de la Península tras dejar nevadas en el oeste de Castilla y León y lluvias en Extremadura. De esta manera, las precipitaciones seguirán a lo largo del fin de semana.

Por su parte, la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre el temporal de nieve ha provocado que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya establecido restricciones severas para camiones de más de 7.500 kg en la mitad noroeste peninsular a partir de este viernes.

Este es el casode unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulaban hacia Galicia a través de la Autovía A-52 'Rías Bajas' y que, desde esta madrugada, permanecen embolsados en áreas de servicio de la provincia de Zamora, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

De momento, la nieve caída en las últimas horas en Castilla y León obliga al uso de cadenas en 14 tramos de vías de la comunidad, la mayor parte en la red secundaria de carreteras, según datos de la DGT. La patronal de supermercados Asedas ha alertado de que las restricciones de tráfico establecidas por la DGT están empezando a provocar el desabastecimiento en los supermercados ante el paro "preventivo" de todo el tráfico de camiones en la meseta norte, según han informado fuentes de la patronal.

Para la patronal, la DGT ha establecido una medida "preventiva sin precedentes" que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas y ha generado un "grandísimo" problema para el transporte de alimentos y productos esenciales.

Galicia en el foco del temporal

La comunidad gallega se lleva hasta ahora la peor parte de la borrasca Ingrid donde el número de incidencias ha ascendido a 264, ha informado el 112 Galicia, que ha indicado que crecen los avisos relacionados con la nieve. La mayoría de las incidencias (76) están relacionadas con la presencia de árboles o ramas en las vías de circulación, seguidas de restos de accidentes y otros objetos (26), y también se han realizado actuaciones en fachadas, apuntalamiento de muros y limpieza de cunetas para prevenir riesgos.

Al margen de la alerta roja por temporal marítimo, gran parte de Galicia está en alerta naranja por nieve, lo que ha llevado a la Xunta a cancelar las clases en toda la provincia de Ourense, el interior de Pontevedra y las zonas de montaña, sur y centro de Lugo. Las previsiones apuntan a que la cota de nieve bajará progresivamente durante el día hasta los 400 metros, con acumulaciones importantes por encima de los 600 metros.

En este sentido, la Aemet ha publicado el Boletín de Peligro de Aludes para el Parque Nacional de los Picos de Europa para este fin de semana, en el que se advierte de una evolución desfavorable del manto nivoso y de un aumento progresivo del riesgo de aludes, que alcanzará el nivel notable (3 sobre 5) el domingo.

Ya en la meseta, el Ayuntamiento de León ha declarado el nivel 1 de emergencia municipal del Plan de Nevadas y Viabilidad Invernal para hacer frente al temporal de nieve y bajas temperaturas que esta madrugada ha llegado a la capital leonesa con la borrasca Ingrid tras amanecer ya la ciudad con una fina capa de nieve.

A esta generalizada situación invernal, según la Aemet, se suman los siguientes territorios en aviso amarillo: Andalucía (viento, oleaje y nieve); Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por oleaje; región de Murcia, por viento; La Rioja, por viento y nieve, y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.

Las acumulaciones de agua y la nieve mantiene condicionada este viernes la circulación en varias carreteras de las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Almería, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

