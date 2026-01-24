Ahora

Frío extremo

La nieve sorprende en zonas donde llevaba años sin cuajar y obliga a suspender la campaña de la aceituna en los montes de Jaén

Los detallesLa borrasca 'Ingrid' ha dejado avisos en prácticamente todo el país. Las fuertes nevadas han obligado a cortar carreteras y han dejado conductores de atrapados. Además, este domingo se espera más nieve.

Nieve en Jaén
Escarbar en la nieve para coger puñados y hacer un muñeco este sábado es posible en los montes de Jaén. Allí está activada la alerta amarilla por nevadas, e incluso han tenido que paralizar la campaña de la aceituna.

La borrasca 'Ingrid' ha llevado ventisca a lugares como la Cuenca de Barberá, en Tarragona, y ha hecho que la nieve cuaje donde llevaba años sin hacerlo. Y es que en Cataluña ha nevado muy cerca del mar. En concreto, en Puig-reig se han llegado a acumular cerca de 10 centímetros de nieve.

Sin embargo, no es el único lugar donde la nieve ha sorprendido. En Ripollés, Girona, los copos han dejado un paisaje de cuento desde primera hora de la mañana. Asimismo, a las vacas gallegas les ha costado encontrar pasto. Allí el temporal ha dejado nevadas a partir de los 300 metros de altitud.

Donde no ha sorprendido tanto la nieve es en Babia, León, lugar en el que se han acumulado hasta 15 centímetros de nieve y se va a poder llegar hasta los diez grados bajo cero. Por eso, es importante resguardarse y abrigarse ante semejante jornada de frío invernal.

