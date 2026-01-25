Enfado entre los usuarios de Rodalies por un nuevo día de parón: "No hay autobuses, no han habilitado nada"

El contexto La Generalitat mantienen el servicio suspendido mientras realiza tareas de revisión exhaustivas y sigue sin conocerse si este lunes retomarán la acción los trenes.

Cataluña continúa sin servicio de Rodalies. La Generalitat mantiene la suspensión este domingo del servicio por "precaución". Pero, mientras tanto, esto está provocando una bronca política que sigue en aumento.

Desde Esquerra Republicana piden la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente: "ERC constata que, a efectos prácticos, tanto la consellera como el ministro Puente han dimitido de sus funciones porque están más pendientes de intentar buscar excusas puntuales que no afrontar el problema en toda su magnitud y las causas".

"Les pedimos que sean consecuentes con ellos mismos. Tendrían que dimitir a efectos formales. Les pedimos que dimitan por su incapacidad manifiesta a la hora de afrontarla y explicarla (la crisis)", ha aseverado Oriol Junqueras.

Un conflicto político que se suma al enfado entre los usuarios porque muchos pasajeros siguen sin alternativas y sin saber si este lunes se retomará el servicio. Por el momento, la Generalitat afirma que continúan las tareas de revisión exhaustiva de las vías.

Ahora bien, la imagen en estaciones como Sants es de vacío total en un nuevo día de parón que afecta a unos 400.000 usuarios diarios. "Que no hay autobuses, no han habilitado nada. Nos tenemos que buscar la vida como buenamente podemos", sentencia un usuario enfadado.

"Pensaba que iba a estar reestablecido, pero no hay nada", apunta otra afectada.

