El calorazo ya se va: junio llega con una baja de termómetros, sobre todo en el norte peninsular

Los detalles Este lunes será el último día de calor ya que el martes bajarán de forma generalizada las temperaturas en toda España salvo en el Mediterráneo.

El episodio de calor extremo que se ha vivido recientemente finaliza con la llegada de junio. El lunes será el último día de calor intenso, con temperaturas superando los 35 grados en el sur peninsular y más de 30 en el norte, exceptuando las costas que rondarán los 23 grados. El martes, las temperaturas descenderán de forma generalizada, excepto en el Mediterráneo, donde podrían alcanzar los 41 grados en Murcia debido al poniente. El miércoles, las temperaturas subirán en el noroeste y bajarán en el Mediterráneo y Baleares. Aunque habrá algunas lluvias, no será una semana especialmente lluviosa. En el Mediterráneo occidental, las temperaturas del agua están batiendo récords debido a la cúpula de calor y la falta de vientos fuertes.

El episodio de calor extraordinario que se ha vivido en los últimos días toca a su fin este lunes con la entrada del mes de junio. El lunes será el último día de calor ya que se espera que el martes bajen las temperaturas de forma generalizada en todo el país, menos en la zona mediterránea donde hasta subirán.

Ahora bien, este lunes se mantendrán las temperaturas superadas a los 35 grados en la mitad sur peninsular y por encima de los 30 en la mitad note, con las excepciones de las zonas de costa que estarán entorno a los 23 grados.

Ya el martes bajarán las temperaturas y bastante de forma generalizada (en algunos casos hasta 10 grados) salvo en el Mediterráneo, donde subirán como consecuencia del poniente llegando a registrar hasta los 41 grados en la Región de Murcia.

El miércoles tendremos una subida en la mitad noroeste y una bajada en el Mediterráneo y Baleares, superando los 35 grados en los Valles del Guadalquivir y Guadiana, aunque ya no tendremos temperaturas extremas.

Semana de pocas lluvias

Pese a la bajada de temperaturas, no será una semana lluviosa. Eso sí, sí veremos llover más que la pasada. El lunes tendremos tormentas en el Pirineo, y algún chubasco en la zona cantábrica y en Teruel-Castellón. A últimas horas del día entrará un frente débil por Galicia que también podría dejar chubascos.

El martes tendremos lluvias en el Cantábrico, por la mañana más en el occidental y por la tarde en el oriental. Por la tarde crecerán tormentas en el norte y noreste de Cataluña con especial atención a Girona y el norte de Barcelona.

Récord en el Mediterráneo

El Mediterráneo occidental lleva todo el año por encima de la media, pero estos últimos días está batiendo récords. Las aguas registran temperaturas de finales de junio. La boya de la Dragonera (Baleares) ha registrado este sábado el récord de mayo con 25,7ºC, cuando el récord era de 24,8ºC. Por su parte, Mar Balear registra en estos momentos anomalías de más de cuatro grados por encima de lo normal.

Esta situación de récord se debe a la cúpula de calor extraordinaria, que por un lado está dejando temperaturas de récord en el oeste europeo y también a la falta de vientos fuertes por el potente anticiclón que no mueven las aguas superficiales y provocan que se sobrecaliente.

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