Votar entre violencia: 139 municipios colombianos afrontan las elecciones en riesgo extremo

Los detalles Uno de cada tres municipios de Colombia presenta algún nivel de riesgo electoral por la violencia. Concretamente, 386 municipios están en riesgo de violencia, casi cinco puntos porcentuales más que en los últimos comicios.

Más de 41 millones de colombianos votan para elegir al sucesor de Gustavo Petro en medio de una ola de violencia sin precedentes en décadas. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lidera las encuestas, pero podría enfrentarse a una segunda vuelta con un candidato conservador o de ultraderecha, lo que podría poner en riesgo su victoria. La violencia ha marcado la campaña electoral, con amenazas y ataques armados, incluido un atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Actualmente, 386 municipios enfrentan riesgos de violencia electoral, con 139 en riesgo extremo. El país ha registrado un aumento en los ataques terroristas, afectando la seguridad del proceso electoral.

Más de 41 millones de colombianos eligen este domingo a su futuro presidente y sucesor de Gustavo Petro. Precisamente su sucesor en su partido, Pacto Histórico, y líder de la izquierda, Iván Cepeda, es el favorito. Pero, según las encuestas, deberá competir en una segunda vuelta con la candidata conservadora o el de la ultraderecha y ahí sí corre un riesgo de derrota. Ahora bien, los comicios llegan marcados por una de las mayores olas de violencia del país en décadas.

Petro hizo una promesa histórica: acabar con décadas de violencia en Colombia. Ahora, el mismo día que acaba su mandato, el país vive el clima político más violento desde el terror de Pablo Escobar. "En estos momentos ni las armas ni la desmovilización está en la mesa de negociación", reconoce 'Walter Mendoza', del Ejército Bolivariano

La campaña electoral ha dejado amenazas, ataques armados y candidatos bajo protección extrema. "Un grupo terrorista ha puesto, otra vez, precio a mi cabeza", aseguraba Paloma Valencia, candidata presidencial.

El episodio más grave fue el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025. Un menor de edad le disparó durante un acto político. Y el símbolo es todavía más duro. La madre de Miguel Uribe, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 tras un secuestro del cartel de Medellín.

Los números reflejan la situación del país. Uno de cada tres municipios de Colombia presenta algún nivel de riesgo electoral por la violencia. Concretamente, 386 municipios están en riesgo de violencia, 139 de ellos en riesgo extremo. Algo que supone casi cinco puntos más que en las últimas elecciones. Y en casi seis de cada diez municipios, hay grupos armados.

Y a menos de un mes de las elecciones presidenciales, el país vivió uno de los fines de semana más violentos, con al menos 31 ataques terroristas que dejaron numerosos fallecidos.

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