Javier Bastida se convierte en 'futurólogo meteorológico': "Es un servicio exclusivo, son solo 50 euros"

El reportero ha visitado el parque del Retiro, en Madrid, para hablar sobre la subida de temperaturas que va a sufrir la capital. Además, aprovecha para mostrar su nueva habilidad: leer el futuro meteorológico en la mano.

Joanna Ivars ha adelantado en Más Vale Tarde que en los próximos días nos espera una gran subida de temperaturas. En Madrid, por ejemplo, ya se han alcanzado los 30 grados y para saber si ya se nota esta subida, Javier Bastida se ha desplazado hasta el parque del Retiro.

"Se nota, se siente, el calor está presente", rima el reportero. Bastida muestra como el parque está lleno de gente que disfruta del sol paseando o hace deporte. Algo que, como confiesa, él también debería hacer. "Pero con este calor no es bueno salir", se justifica.

El reportero indica que, por ejemplo, en El Retiro se han alcanzado los 29 grados, mientras que en Ciudad Universitaria han llegado a 30. Bastida, además, lleva unas hojas en la mano ya que, como cuenta, se dedica a hacer el "futuro meteorológico".

Bastida pregunta a una pareja si quieren saber su futuro meteorológico. "¿Sois de Madrid? ¿Vais a estar aquí el fin de semana?", pregunta. Además, les dice que es "un servicio exclusivo" que tiene un coste de 50 euros. "¿Vale bizum?", pregunta el chico.

Después, le pide que muestren la palma de la mano y les adelanta que el jueves se alcanzarán los 30 grados. "El viernes ¿cuánto crees que va a subir la temperatura?", pregunta, entonces, Bastida. "Por lo que estoy sintiendo en la mano a lo mejor 32 grados", responde él.

"Tenéis un futuro meteorológico lo veo yo, porque sois felices y porque os reis en casa", concluye Bastida, antes de despedirse de ellos, "y cuando estáis cómodos que sube mucho más la temperatura".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido