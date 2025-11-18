El frío polar llega a España a partir del jueves con temperaturas que descenderán de forma brusca

Los detalles Una entrada de aire frío que viene directamente desde el Ártico hará que las temperaturas desciendan de forma brusca en casi toda España, con heladas generalizadas y máximas por debajo de los 10 grados.

Esta semana, una masa de aire frío del Ártico traerá un episodio de frío intenso, especialmente a partir del jueves. Hoy, el cielo estará mayormente despejado en España, con lluvias en Melilla y Baleares, donde hay avisos por precipitaciones y oleaje. Girona también está en alerta por viento y oleaje. Las temperaturas descenderán, con mínimas en Valladolid de dos grados y máximas por debajo de diez en el norte. En el suroeste y Canarias, las temperaturas rondarán los 20-24 grados. A partir del jueves, se esperan heladas generalizadas y nieve en cotas bajas, afectando incluso a capitales como Burgos y Soria.

La entrada de una masa de aire frío proveniente del Ártico va a provocar que esta semana vivamos un episodio infernal, que se notará sobre todo a partir del jueves.

Para el día de hoy, el cielo estará despejado en casi toda España, con lluvias en Melilla y Baleares, donde hay aviso amarillo por precipitaciones y oleaje, que puede llegar a los cuatro metros de altura. Además, en Girona hay aviso naranja por oleaje y fuertes rachas de viento.

En cuanto a las temperaturas, bajan hasta seis grados en Valladolid, con dos grados de mínima. Las máximas descienden sobre todo en la mitad norte. En Zaragoza, empiezan a estar por debajo de los 10 grados. Contamos con 20 grados en el suroeste, al igual que en Canarias, donde estarán alrededor de los 24.

A partir del jueves, el frío que viene del Ártico va a provocar que los termómetros desciendan de forma brusca, con temperaturas mínimas que estarán por debajo de los cero grados en algunos puntos. Además, habrá heladas generalizadas.

De máxima, estaremos por debajo de los diez grados en la mitad norte y en algunos puntos de montaña no llegarán a superar los cero grados de máxima.

En el sur, rondarán los 19 grados en Sevilla o Málaga, que estarán algo más al margen de este episodio de frío invernal.

Por otro lado, la cota de nieve baja por debajo de los 500 metros. El jueves veremos nevar en algunas capitales de provincia como Burgos o Soria, pudiendo llegar a puntos de la costa.

