Ahora

Descienden los termómetros

El frío polar llega a España a partir del jueves con temperaturas que descenderán de forma brusca

Los detalles Una entrada de aire frío que viene directamente desde el Ártico hará que las temperaturas desciendan de forma brusca en casi toda España, con heladas generalizadas y máximas por debajo de los 10 grados.

Una mujer abrigada en una ola de frío en Sevilla.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La entrada de una masa de aire frío proveniente del Ártico va a provocar que esta semana vivamos un episodio infernal, que se notará sobre todo a partir del jueves.

Para el día de hoy, el cielo estará despejado en casi toda España, con lluvias en Melilla y Baleares, donde hay aviso amarillo por precipitaciones y oleaje, que puede llegar a los cuatro metros de altura. Además, en Girona hay aviso naranja por oleaje y fuertes rachas de viento.

En cuanto a las temperaturas, bajan hasta seis grados en Valladolid, con dos grados de mínima. Las máximas descienden sobre todo en la mitad norte. En Zaragoza, empiezan a estar por debajo de los 10 grados. Contamos con 20 grados en el suroeste, al igual que en Canarias, donde estarán alrededor de los 24.

A partir del jueves, el frío que viene del Ártico va a provocar que los termómetros desciendan de forma brusca, con temperaturas mínimas que estarán por debajo de los cero grados en algunos puntos. Además, habrá heladas generalizadas.

De máxima, estaremos por debajo de los diez grados en la mitad norte y en algunos puntos de montaña no llegarán a superar los cero grados de máxima.

En el sur, rondarán los 19 grados en Sevilla o Málaga, que estarán algo más al margen de este episodio de frío invernal.

Por otro lado, la cota de nieve baja por debajo de los 500 metros. El jueves veremos nevar en algunas capitales de provincia como Burgos o Soria, pudiendo llegar a puntos de la costa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo propone implantar la "verificación de edad" digital y bloquear la "geolocalización en apps" que permitan el acceso a menores de 16 años
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski visita España: el Congreso le abre sus puertas antes de ver al rey y a Sánchez
  3. Un president que no sabe, un paseo sin escoltas y una hora sin saber aún que hacía Mazón: su comparecencia en el Congreso deja otra versión del día de la DANA
  4. Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas
  5. ¿Qué supone el visto bueno de la ONU al plan de paz de Trump? Una fuerza internacional en Gaza y la creación de una Junta de Paz
  6. Lorca, inédito: el director Manuel Menchón descubre varias grabaciones en movimiento y objetos del poeta granadino