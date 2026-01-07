Adiós a la borrasca Francis: las temperaturas suben hasta ocho grados antes de que llegue Goretti

¿Por qué es importante? La salida de la borrasca Francis hará que las temperaturas suban, sobre todo las mínimas de cara al fin de semana. Sin embargo, llega la borrasca Goretti que traerá más frío.

La borrasca Francis está dejando sus últimos coletazos a golpe de frío, nieve y heladas. Tanto es así que en puntos del país como Sierra Nevada se han vuelto a registrar los 17 grados bajo cero. Sin embargo, no se podrá guardar la ropa de abrigo, ya que llega la borrasca Goretti.

Asimismo, en Vitoria el hielo ha sido el principal protagonista, de hecho, entre el martes y el miércoles al menos 28 personas han tenido que ser atendidas en hospitales por las caídas. La situación también ha sido especialmente complicada en las carreteras.

Por otra parte, Teruel ha sido la capital de provincia más fría con nueve grados bajo cero. Aunque nada comparable con los doce grados negativos que se han registrado en Molina de Aragón (Guadalajara), lo que ha obligado a mantener activo el aviso rojo durante casi 12 horas.

Del mismo modo, la nieve se ha dejado sentir en León, donde se ha acumulado en jardines y coches. La misma estampa se ha podido contemplar en otras zonas de Castilla y León como pueblos de Ávila, Burgos o Soria, donde se han visto estalactitas que medían hasta un metro, ríos gélidos y lagos congelados.

Adiós Francis, hola Goretti

No obstante, la situación va a cambiar a partir del jueves, puesto que las temperaturas van a subir hasta ocho grados por la salida de la borrasca Francis. En este sentido, lo peor del frío ya ha pasado, circunstancia que empezará a notarse por las mañanas, cuando las mínimas van a subir mucho y, por tanto, las heladas se van a reducir de cara al fin de semana, sobre todo el domingo.

Con todo, no se podrá guardar la ropa de abrigo, puesto que llega la borrasca Goretti, que seguirá dejando estampas nevadas en el norte, junto al viento y oleaje del sur, donde ya se han producido destrozos.

