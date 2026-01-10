Ahora

En un salón de apuestas

Detenidos dos hombres por un violento atraco a punta de machete frustrado en Águilas (Murcia)

El contextoLa Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un violento atraco en un salón de apuestas del municipio de Águilas (Región de Murcia) ocurrido el pasado mes de octubre.

La Guardia Civil ha informado durante el día de hoy a través de una nota de prensa de la detención de dos hombres por su presunta implicación en un atraco con violencia. El delito fue cometido en un salón de apuestas de Águilas (Región de Murcia) el pasado mes de octubre de 2025.

Según ha detallado la Guardia Civil en su página web, los hechos se produjeron en horario de apertura al público, cuando dos individuos encapuchados accedieron al establecimiento. En el transcurso del robo, uno de los autores se situó tras la barra y sustrajo la caja registradora mientras el otro amenazaba e intimidaba con un machete a la dependienta del local y a los clientes allí presentes.

En el escrito, la Guardia Civil destaca que la intervención de varios clientes resultó clave y decisiva para frustrar el robo. Uno de ellos se enfrentó al asaltante armado para evitar que pudiera causar daños, lo que dio lugar a un forcejeo. A consecuencia de ello, los atracadores abandonaron el local con la caja registradora.

Varios testigos persiguieron a los ladrones durante su huida, lo que obligó a los delincuentes a desprenderse del botín en plena fuga. La caja registradora fue recuperada por los agentes con todo el dinero en su interior.

Tras una investigación que se ha desarrollado durante varios meses, la Guardia Civil ha logrado identificar a los dos presuntos autores. La operación, que ha recibido el nombre de 'Bituti', ha permitido su detención por robo con violencia. Ambos se encuentran a disposición judicial.

