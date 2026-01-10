Detenidos dos hombres por un violento atraco a punta de machete frustrado en Águilas (Murcia)

El contextoLa Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un violento atraco en un salón de apuestas del municipio de Águilas (Región de Murcia) ocurrido el pasado mes de octubre.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en un atraco violento en un salón de apuestas en Águilas, Región de Murcia, ocurrido en octubre de 2025. Durante el robo, los asaltantes encapuchados amenazaron con un machete a la dependienta y clientes, mientras sustraían la caja registradora. La intervención de los clientes fue crucial para frustrar el robo, resultando en un forcejeo que obligó a los atracadores a abandonar el local. Los ladrones fueron perseguidos por testigos y dejaron el botín atrás, recuperado por la Guardia Civil. Tras meses de investigación, la operación 'Bituti' permitió su detención.

La Guardia Civil ha informado durante el día de hoy a través de una nota de prensa de la detención de dos hombres por su presunta implicación en un atraco con violencia. El delito fue cometido en un salón de apuestas de Águilas (Región de Murcia) el pasado mes de octubre de 2025.

Según ha detallado la Guardia Civil en su página web, los hechos se produjeron en horario de apertura al público, cuando dos individuos encapuchados accedieron al establecimiento. En el transcurso del robo, uno de los autores se situó tras la barra y sustrajo la caja registradora mientras el otro amenazaba e intimidaba con un machete a la dependienta del local y a los clientes allí presentes.

En el escrito, la Guardia Civil destaca que la intervención de varios clientes resultó clave y decisiva para frustrar el robo. Uno de ellos se enfrentó al asaltante armado para evitar que pudiera causar daños, lo que dio lugar a un forcejeo. A consecuencia de ello, los atracadores abandonaron el local con la caja registradora.

Varios testigos persiguieron a los ladrones durante su huida, lo que obligó a los delincuentes a desprenderse del botín en plena fuga. La caja registradora fue recuperada por los agentes con todo el dinero en su interior.

Tras una investigación que se ha desarrollado durante varios meses, la Guardia Civil ha logrado identificar a los dos presuntos autores. La operación, que ha recibido el nombre de 'Bituti', ha permitido su detención por robo con violencia. Ambos se encuentran a disposición judicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.