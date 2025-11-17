Un frío "extraordinario" se abre paso entre los últimos coletazos de la borrasca Claudia que aún anega Andalucía

La jefa de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, ha repasado en 'Más Vale Tarde' las lluvias del fin de semana y ha emitido una predicción acerca de la evolución de las temperaturas para esta semana.

Los últimos coletazos de la borrasca Claudia han causado estragos en el sur peninsular durante todo el fin de semana. De hecho, algunas de las provincias más afectadas por las lluvias han sido Huelva, Sevilla y Córdoba. No obstante, en el norte, sobre todo en la zona de Avilés (Asturias) también se han registrado inundaciones, carreteras anegadas, así como crecida de ríos y arroyos.

En Gerena (Sevilla) llegaron a acumular hasta 120 litros por metro cuadrado, pero en otros puntos se han llegado a registrar hasta 200 litros por metro cuadrado. Esto ha provocado que hasta cinco carreteras secundarias sigan cortadas y que arroyos como el de la Encarnación, en el cauce de la cuenca del Guadiamar, subiesen prominentemente su caudal cuando habitualmente transcurren sin agua. También se mantienen activos distintos avisos por la lluvia.

A pesar de que el peor episodio de esta borrasca ya ha pasado, la jefa de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, ha advertido de que "va a seguir lloviendo". Algunas de las mayores incidencias del fin de semana se han registrado, precisamente, en las carreteras comarcales, de hecho, en una de ellas, en la provincia de Sevilla, se ha abierto un enorme socavón. Mientras que en Nerva (Huelva) se ha producido una crecida súbita del río Tinto y unas precipitaciones que han dejado hasta 400 litros por metro cuadrado.

Llegada del frío

"Los termómetros van a caer en picado, sobre todo a partir del miércoles noche, pero jueves, viernes y sábado el frío va a ser extraordinario", ha expresado la jefa de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, quien ha añadido que "hará frío de norte a sur, en Baleares, pero en Canarias no".

En el mapa de temperaturas, Ivars ha detallado que esta caída de los mercurios será paulatina. Desde el martes y hasta el jueves los termómetros van a ir descendiendo sus registros y comenzarán a producirse heladas "en todas las mesetas y las zonas de montaña". Igualmente, ha anunciado que es muy posible que nieve en las capitales de provincia.

