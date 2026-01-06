Ahora

¿ESPAÑA O SIBERIA?

Más frío que en Moscú: la masa de frío ártico deja la mañana de Reyes más gélida en 40 años

¿Por qué es importante? La mayoría de capitales de provincia han amanecido bajo cero. En Sierra Nevada la sensación térmica ha llegado a ser de 20 grados bajo cero.

La masa de aire frío que ha entrado desde el Ártico ha hecho que las temperaturas de buena parte de la península se asemejen más a las propias de la estepa siberiana o a la capital de Rusia que a España. Los termómetros en puntos como Sierra Nevada han marcado los 17 grados bajo cero, que con el viento han hecho que la sensación térmica sea de 20 grados bajo cero. En Moscú las mínimas han sido de ocho grados negativos.

Lo mismo ha ocurrido en la provincia de Soria. Concretamente, en Duruelo de la Sierra este martes no había nadie en la calle, parecía una localidad fantasma. El hielo se ha adueñado del asfalto y por su laguna también se hacía complicado pasear.

También ha pasado en Madrid, donde la mínima ha sido de menos cuatro grados, cuando lo habitual para este mes es de casi tres grados. En la capital no se experimentaban temperaturas tan bajas desde la borrasca Filomena (2021). En este sentido, había que ser muy valiente para salir a primera hora de la mañana, porque ni el café calentaba. Los que se han atrevido han tenido que hacerlo casi de incógnito, con bufanda, gorro y guantes. No es para menos junto a la mañana del nevazo, esta ha sido la más fría de los últimos 40 años.

Por capitales de provincia, Teruel es donde más se han desplomado los termómetros, allí han marcado ocho grados bajo cero. En otras seis, como Burgos, Salamanca o Pamplona, hasta seis grados bajo cero. También ha refrescado en la costa, en A Coruña han tenido que sacar la ropa de abrigo para pasear por Riazor.

