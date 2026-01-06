Ahora

Día de Reyes marcado por el frío

Casi toda España en alerta por frío, nevadas o vientos el día de Reyes: Guadalajara, en aviso rojo con 15°C bajo cero

Los detalles Se esperan acumulados de hasta 10 centímetros de nieve en zonas de la meseta norte y Cantabria, donde la cota se situará por debajo de los 500 metros.

Una capa de nieve cubre las calles del barrio de Santa Eugenia durante la borrasca ‘Francis’, a 5 de enero de 2026, en Madrid (España).
Casi toda España, menos Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, está en alerta por frío, nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros a cuenta de la borrasca Francis y de sucesivos frentes, con seis regiones en aviso naranja por riesgo importante y la provincia de Guadalajara en rojo, por -15ºC.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), partes de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco están bajo alerta naranja por nevadas, temperaturas mínimas y vientos. En concreto, puede acumularse un espesor de nieve de 10 centímetros en el centro y el valle de Villaverde, en Cantabria, donde se esperan copos en torno a 400-600 metros, y de 5 centímetros en el norte de Burgos y el condado de Treviño, y en la cuenca del Nervión y en la llanada alavesa, sobre 500 ó 600 metros.

Las Parameras de Molina (Guadalajara) están en aviso rojo, que implica peligro extraordinario, por temperaturas mínimas de 15 grados bajo cero. También se prevé que se registren temperaturas inferiores a 10 grados bajo cero en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca Gúdar y Maestrazgo (Teruel), en el Pirineo de Girona y en el de Lleida y en el valle de Arán, en todos con alerta naranja.

La zona del Ampurdán, en Girona, también tiene una alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de 60 a 75 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros (sin descartarse picos de ocho metros), así como la costa de Menorca, donde el viento soplará entre 55 y 70 kilómetros por hora y las olas podrían alcanzar los cinco metros.

En aviso amarillo por costeros están varias comunidades con costa, incluida Canarias y el resto de Baleares, así como Melilla. Amarillo igualmente en otras áreas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Navarra, bien por nevadas o bien por bajas temperaturas, como los -6 grados que se prevén en Soria o en la serranía de Cuenca.

