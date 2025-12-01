Frío, lluvia y nieve: así ha sido el primer día del invierno meteorológico en España

¿Por qué es importante? Durante la jornada se han activado avisos de distinto calibre por diversas inclemencias meteorológicas en varios puntos del país.

El inicio del invierno meteorológico ha traído lluvia, frío, oleaje y nevadas en diversas regiones del país. Galicia ya experimenta fuertes lluvias y vientos de hasta 60 km/h, con previsión de precipitaciones de 60 litros por metro cuadrado y olas que podrían superar los seis metros. Las autoridades advierten mantenerse alejados del mar. Hasta 18 provincias han registrado temperaturas bajo cero, destacando Burgos con -4 grados. El fenómeno del "humo ártico" ha sido visible en algunas áreas. En la Sierra de Guadarrama y el Sistema Central se esperan nevadas significativas, con avisos activos en la Comunidad de Madrid, Segovia y Ávila.

Lluvia, frío, oleaje y grandes nevadas, eso es lo que ha dejado el primer día del invierno meteorológico en muchos puntos del país. No obstante, este primer frente no será el único que nos visite, ya que a mediados de la semana se espera la llegada de otro. Por tanto, es crucial prestar atención a los distintos avisos que se vayan activando.

Lluvia y oleaje

El cambio del tiempo ha comenzado a notarse en Galicia, donde las precipitaciones y nubosidad ya han hecho acto de presencia. También el viento que en distintos puntos de la comunidad ha alcanzado los 60 kilómetros por hora. Sin embargo, lo peor está por llegar, ya que en las próximas 24-48 horas podrían registrarse precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado. Los avisos amarillos ya están activados por esta situación, que se extenderá a toda la costa.

También lo hará el oleaje. En estos momentos los avisos son verdes por olas de cuatro metros, pero en las próximas horas se elevarán a amarillo e incluso naranja porque la altura puede superar los seis y siete. Por tanto, las autoridades han aconsejado no acercarse a la mar durante la jornada del martes.

Descenso pronunciado de las temperaturas

Hasta 18 capitales de provincia han amanecido con temperaturas por debajo de los cero grados, aunque la palma se la ha llevado Burgos, donde los termómetros han marcado los menos cuatro. En este sentido, en provincias como Palencia o autonomías como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, los mercurios también han marcado valores muy bajos.

Precisamente, este frío ha permitido poder apreciar un fenómeno conocido como "humo ártico", el cual se produce cuando el temple del agua es superior a la de la superficie y produce una neblina.

Asimismo, otro de los puntos donde los mercurios han estado especialmente bajos ha sido en Girona, donde se han llegado a marcar menos un grado. No obstante, para la jornada del martes se esperan subidas de las mínimas hasta los tres-cuatro.

Atención a la nieve en Madrid

Esta madrugada la Sierra de Guadarrama ha registrado su primera nevada del otoño y prácticamente del invierno, pero no será la última, ya que esta noche se espera que nieve en el Sistema Central, concretamente en Ávila y Segovia. Las cotas se espera que bajen hasta los 1.200-1.300 a medida que entre el aire frío.

Además, a partir de las dos de la madrugada de este martes se activarán los avisos por nieve en el norte de la Comunidad de Madrid, los cuales podrían mantenerse durante dos días. Allí ya hay nieve acumulada y hielo y se espera que puedan caer hasta cinco centímetros en alturas superiores a los 1.300 metros. En este sentido, a medida que avance el martes, también se registrarán alertas en Segovia y Ávila.

La nota negativa la han dejado cuatro montañistas en la Sierra de Gredos, quienes tuvieron que ser evacuados por los servicios del GREIM de la Guardia Civil. El rescate duró horas por las inclemencias del tiempo.

Con todo, se espera que llueva de forma generalizada en todo el país y que nieve en las principales cordilleras.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.