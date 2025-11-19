Ahora

entrada de aire ártico

Llega el frío invernal a España con temperaturas desplomadas y las primeras nevadas

Los detalles Las temperaturas registrarán un descenso acusado en el interior, donde muchas zonas no superarán los 10 grados. Las máximas también caen y se moverán entre 9, 10 y 14 grados según la región.

Dos personas caminando bajo la nieve en Nueva Orleans
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La llegada de una masa de aire polar provoca que este miércoles la jornada se inicie con un frío intenso, con temperaturas notablemente inferiores a lo habitual para estas fechas. En gran parte del interior, los termómetros no superan los 10 grados, mientras que en las zonas costeras el ambiente se mantiene relativamente más templado.

Las máximas también seguirán descendiendo, moviéndose entre 9, 10 y 14 grados, según la zona.

Este episodio se debe a la entrada de aire ártico, que irá acompañada de varios frentes lo que traerá lluvias, frío y nieve que van a marcar los próximos días. Jueves, viernes y sábado serán los más duros, con un auténtico temporal invernal y nevadas destacadas.

Para este miércoles, el día estará marcado por la niebla en buena parte del interior. En Baleares, todavía podrían caer algunos chubascos residuales, mientras que en el norte el cielo se irá cubriendo a lo largo de la jornada. Las primeras nevadas aparecerán en las montañas de León y en los Pirineos.

Previsión de nieve

A partir del jueves se activará un temporal invernal con nevadas importantes. La cota de nieve descenderá de forma acusada: el jueves y el viernes por la mañana podrá situarse por debajo de los 800 metros, e incluso caer hasta los 300 metros de forma puntual.

Se esperan primeras nevadas en capitales de provincia de la mitad norte, así como en ciudades como Segovia o Ávila, donde el paisaje podría teñirse de blanco.

