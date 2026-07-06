Desmontando el mito de que las olas de calor siempre han sido como las de ahora: así vivía España los veranos en los años 90

Los detalles Hace tres décadas, los informativos hablaban de "calor sofocante" cuando se alcanzaban los 30 grados. En esta ola de calor se espera que se llegue a los 44.

España enfrenta su segunda ola de calor del verano 2026, evidenciando el alarmante impacto del cambio climático en las temperaturas. Aunque las olas de calor siempre han existido, los veranos actuales son notablemente más cálidos que los de los años 90. En aquella época, superar los 30 ºC era noticia, y noches con temperaturas cercanas a los 20 grados eran consideradas inusualmente calurosas. Hoy, las temperaturas nocturnas no bajan de los 27 grados en algunas regiones. Según Joanna Ivars, jefa de Meteorología de laSexta, las olas de calor actuales son más tempranas, prolongadas y frecuentes, afectando a más territorio.

Tan solo llevamos dos semanas de verano y España ya atraviesa su segunda ola de calor de este 2026. Un dato que demuestra que la evolución de las temperaturas es un efecto alarmante relacionado con el cambio climático. Porque sí, siempre han existido las olas de calor, pero basta con echar la vista tres décadas atrás para observar que los veranos de los años 90 poco tienen que ver con los de nuestra época.

Entonces, cuando las máximas superaban los 30 ºC en pleno verano, era considerado noticia, y las televisiones hablaban de "calor sofocante" pese a que los mercurios marcaban diez grados menos que en la actualidad.

De hecho, bastaba con salir a la calle en Madrid para ver cómo, con esas temperaturas, muchos optaban por pasear por el Retiro sin camiseta o, directamente, por refrescarse en las fuentes de la capital. "No es calor natural, es agobiante", aseguraba un vecino.

Entonces, se consideraba que una noche era anormalmente calurosa cuando se rozaban los 20 grados. "Anoche ya era difícil conciliar el sueño, teníamos casi 20 grados toda la noche", aseguraban los meteorólogos. Ahora, durante la ola de calor que estamos atravesando, hay puntos de España en los que no se han bajado de los 27 grados por la noche.

Pero no es solo una cuestión de sensaciones. Los datos demuestran que las olas de calor han cambiado mucho en los últimos 30 años. "En los años 90 había episodios de calor intenso, pero el calor extremo era mucho menos frecuente", explica Joanna Ivars, jefa de Meteorología de laSexta.

"Hoy en día las olas de calor son más tempranas, más largas y más frecuentes, y además afectan a más territorio", añade Joanna Ivars. Porque sí, las altas temperaturas han existido siempre, pero no con la intensidad y la duración de las olas de calor actuales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.