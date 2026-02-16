Doñana registra su mayor inundación en 16 años tras superar los 582 litros por metro cuadrado

Imagen de Sentinel-2 del 14 de febrero con la marisma de Doñana inundada

El Espacio Natural de Doñana presenta este mes de febrero un nivel de inundación que afecta a la práctica totalidad de su marisma, después de que, según los registros de la Estación Agroclimática del IFAPA, las precipitaciones hayan alcanzado los 582 l/m², una cifra que no se superaba en la zona desde el periodo 2009/2010.

Las imágenes captadas por el satélite Sentinel-2 el pasado 14 de febrero confirman, según ha informado el Espacio Natural de Doñana (END), que el agua domina el paisaje, dejando al descubierto únicamente las "vetas" más elevadas.

Este escenario supone un alivio crítico para el ecosistema tras años de sequía persistente, recuperando hitos hídricos como el sistema de lagunas de Santa Olalla, que presenta actualmente un volumen de llenado óptimo.

La dirección del Espacio Natural destaca que esta inundación masiva constituye el "elemento fundamental" para garantizar la biodiversidad local. Para las aves, peces, anfibios y muchos insectos esto supone una gran oportunidad, pero para otra fauna terrestre las inundaciones siempre suponen momentos de estrés, aunque a la postre también les compensará con más alimento y posibilidades de reproducción.

La recuperación hídrica no se limita al núcleo del Parque. Las marismas de Sanlúcar de Barrameda y las explotaciones salineras de la zona también se encuentran completamente anegadas. Los técnicos y colectivos conservacionistas confían en que estas condiciones meteorológicas sean "el preludio de una hermosa primavera".

