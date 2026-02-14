Ahora

Tras la borrasca

Los vecinos de Grazalema, ansiosos de volver a casa tras una semana de desalojo: "Estamos muy tristes"

¿Qué han dicho? Los vecinos de la localidad gaditana pasan el día en un pabellón habilitado y las noches en un hotel desde que el Guadalquivir tomara las calles del pueblo.

Antonia, vecina de Grazalema.

Antonio y Francisca llevan una semana acudiendo al pabellón polideportivo de Grazalema a la espera de volver a su casa. El azote del tren de borrascas de los últimos días provocó el pasado viernes graves inundaciones en la localidad gaditana y sus vecinos todavía no han podido regresar a sus viviendas. Así que pasan el día en el polideportivo y por las noches acuden a dormir a un hotel.

"Estamos muy bien, pero muy tristes porque estamos fuera de casa", dice Antonia con pena. No es la única, sus vecinos dejan claro que hay ganas de volver a sus hogares. Algo que confirman los voluntarios de Cruz Roja que trabajan en el pabellón para que a nadie le falte de nada. "Van pasando los días y va haciendo mella", dice uno de ellos.

En este casa improvisada, además, la labor de los voluntarios es fundamental. Ellos hacen diversas tareas como, por ejemplo, repartir la comida entre los inquilinos. "Ayudando a que a la gente no le sirva de nada", afirman.

Uno de los vecinos alojados allí, Raúl, cuenta que las últimas tardes "se han hecho especialmente largas". "Venimos al pabellón, desayunamos, almorzamos cenamos... y nos tratan muy bien. No nos podemos quejar", reconoce. De allí, van a un hotel donde duermen.

El pasado domingo, los desalojados pudieron acudir a sus casa por unos minutos a recoger pertenencias mientras el agua no dejaba de corres por las calles de una localidad que ha sido la más maltratada por el temporal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez pide a las "potencias nucleares" que frenen el rearme: "Impidan el lanzamiento de una nueva carrera armamentística"
  2. Cinco países europeos acusan a Rusia de asesinar al opositor Navalni con una neurotoxina considerada arma química
  3. La vieja guardia sacude al PSOE por la "falta de autocrítica" tras la debacle de Aragón y las palabras de Óscar López
  4. Desalojos y confinamiento en San Esteban de Gormaz (Soria) debido a la crecida del río Duero
  5. Juan Carlos I asegura desde Abu Dhabi que se encuentra "excelentemente bien" y que "pronto" volverá a España
  6. "Me amenazaba con darme de comer a los perros": la víctima del secuestro en Murcia habla tras dos años de horror