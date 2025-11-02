Días de tregua en la Península antes de la entrada de una borrasca que dejará lluvias, viento y oleaje en el noroeste

¿Qué podemos esperar? La semana va a comenzar con el sol como protagonista y con temperaturas en ascenso en el norte peninsular y en descenso en el litoral mediterráneo.

Al inicio de la semana en España, se vivirá una tregua climática con temperaturas en ascenso en el norte y descenso en la costa levantina antes de la llegada de un frente por Galicia que traerá lluvias, viento y oleaje. El sol será predominante, aunque no se descartan chubascos en Barcelona, Girona, el sur de la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería. Las temperaturas máximas descenderán en el Mediterráneo, mientras que aumentarán en el resto del país, destacando Bilbao y Ourense. En Canarias, se registrarán temperaturas inusualmente altas. A partir del martes, un temporal afectará el noroeste con viento, lluvia y oleaje.

La tregua antes de la borrasca. Así se puede definir el comienzo de la semana en España. En un país en el que las temperaturas van a ofrecer un par de días de tranquilidad, con subidas en el norte y bajadas en la costa levantina antes de la entrada de un frente por Galicia que va a dejar lluvias, viento y oleaje.

Que va a traer cierta inestabilidad a la Península después de unos días en los que el sol será protagonista a pesar de que puede haber alguna tormenta o chubascos en Barcelona y en Girona, sin descartarse en el sur de la Comunitat Valenciana, Murcia o Almería, al igual que en la zona norte por el Cantábrico. Sin embargo, se espera un comienzo de semana tranquilo con precipitaciones débiles que a lo largo de las horas podrían irse a las Islas Baleares.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso de las máximas en el Mediterráneo, con temperaturas que apenas llegarán a los 24 grados en Murcia y que estarán en torno a los 20 o a los 25 en el litoral.

Sin embargo, los aumentos serán notables en el resto del país, llegando a ser localmente notables en Bilbao, donde se esperan unos 23 grados y en Ourense, con 20.

En las Islas Canarias, eso sí, el mercurio va a marcar registros especialmente altos, con un episodio importante de calor. Se esperan máximas de 30 o de 32 grados, algo inusual para esta época del año.

En cuanto al viento, va a soplar poniente rolando a levante moderado en el Estrecho y Alborán, con fuerza moderada de componente norte en el resto del Mediterráneo que podría dejar intervalos fuertes o muy fuertes en Ampurdán, Menorca y el bajo Ebro. En Galicia, los intervalos serán igualmente fuertes o muy fuertes en el litoral. En el resto se espera viento flojo con intervalos moderados en el Cantábrico.

Eso sí, a partir del martes la cosa va a cambiar con unas borrascas que llegan por el oeste de la Península y con Melissa poniendo rumbo al norte de Europa. A partir de ese día se espera un temporal de viento, lluvia y oleaje. Se notará primero en el noroeste y se irá extinguiendo con el paso de los días.

