Manolo García: "Estamos en un momento de la Historia único, sobreinformados y engañados"

Los detalles Manolo García vuelve esta noche a los escenarios para presentar 'Drapaires poligoneros' su décimo disco en solitario. Título mestizo, para una canción en catalán, en la que describe cómo hemos dejado que el consumismo nos devore. "Ahora hay un trapicheo en el que hay que comprar mil chorradas. Todo el planeta está inmerso en esta vorágine", lamenta el artista.

Manolo García regresa a los escenarios este domingo para presentar su décimo disco en solitario, tras 30 años desde su etapa con 'El último de la fila'. A sus 70 años, García se mantiene fiel a sus principios, resistiéndose a vender sus canciones a bancos o petroleras, en un mundo cada vez más consumista. A pesar de la complejidad actual, el músico, pintor y poeta sigue encontrando en la creación una necesidad vital. Las entradas para su concierto en Cáceres están agotadas, reflejando el entusiasmo de sus seguidores por disfrutar de su música en directo una vez más.

Miles, cientos de miles, estamos en deuda con él. Le debemos que no haya vendido sus canciones, 'nuestras canciones', para anunciar un banco, o una petrolera. Que a sus 70 años, inverosímiles, no se haya traicionado en un mundo más veloz y consumista que nunca. "El mundo entero es un polígono industrial" (...) "Ahora hay un trapicheo en el que hay que comprar mil chorradas. Todo el planeta está inmerso en esta vorágine", lamenta el artista.

Músico, pintor y poeta, aún siente la necesidad de crear para vivir: "Hacer una canción me sigue pareciendo dificilísimo y a la vez facilísimo, es algo muy bonito (...) hacer una canción es intentar tirar 'pa'lante'. Las canciones a mí particularmente me ayudan a quitarle hierro a las cosas, a relativizar, a diluir todo, a relativizar, a dejar a un lado los calendarios, que es algo que detesto, que me parecen un error humano, los relojes, que me parecen un error humano"".

Seguir adelante en mundo cada vez más complejo, sorteando una inundación diaria de noticias... y bulos. "El ser humano no está preparado para esto. Nuestro cerebro tiene una capacidad (...) no estamos preparado y es monstruoso". Las entradas para el concierto de esta noche en Cáceres están agotadas. Como las de la mayoría de la gira que iniciará en abril con Quimi Portet. Juntos volverán a los escenarios 30 años después de su último concierto.

*Aquí puedes escuchar la canción que da nombre a su último disco

