La DGT levanta las restricciones de circulación en varias carreteras tras la actualización de la AEMET sobre la borrasca

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido esta tarde levantar parte de las restricciones a la circulación previstas por riesgo de nevadas este fin de semana en varios corredores clave que transcurren por las comunidades de Castilla y León, Madrid y Asturias.

Según la resolución firmada este viernes por el director general de Tráfico, Pere Navarro, y a la vista de la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología, quedan sin efecto, desde el momento de la firma, las limitaciones que afectaban a distintos tramos y que habían provocado malestar entre profesionales, patronales y políticos.

Concretamente, ha levantado las restricciones que existían para la circulación de camiones por el temporal de nieve en nueve carreteras de la red estatal de Castilla y León, cinco de ellas autovías, dos autopistas y dos carreteras nacionales, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Entre los trayectos de autovía en los que ya podrán circular los camiones figuran la autovía A-6 entre Villalba (Madrid) y Benavente (Zamora), entre los kilómetros 42 y 268; la A-50 del kilómetro 0 al 100, entre las ciudades de Ávila y Salamanca; la A-66 entre Pola de Lena (Asturias) y León, del kilómetro 59 al 143.

Igualmente, se levantan las restricciones en las autopistas AP-51 del kilómetro 81 al 105, entre Villacastín (Segovia) y Ávila y en la AP-61 del kilómetro 61,3 al 87,7, de San Rafael (Segovia) a la ciudad de Segovia. Además, los camiones pueden circular ya por la A-231 entre los kilómetros 0 al 105, de León a Osorno (Palencia) y en la A-601 del kilómetro 55 al 109, de Cuéllar (Segovia) a Segovia.

Por último, se reabren al tráfico de camiones la carretera Nacional 603 entre los kilómetros 62,5 y 90,7 de San Rafael a Segovia y la Nacional 630 del kilómetro 67 al 142,2, de Campomanes (Asturias) a León.

Enfado de los transportistas

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) denunció este viernes la "situación caótica" que a su juicio han generado las restricciones y que ha provocado que haya "más de 10.000 camiones embolsados en carreteras" en las que no ha caído "un solo copo de nieve", todo con base "en una mera previsión meteorológica que no ha terminado de cumplirse".

El comunicado respaldado por las principales organizaciones de transportistas, indicó que había "miles de conductores con sus mercancías, incluyendo animales vivos, mercancías perecederas y peligrosas", que "aguardan en carreteras limpias la llegada de la nieve para quedar, ahora sí, cercados definitivamente".

"Todo ello por la orden delirante emitida desde la DGT", reprochó. Por esa razón, exigió "la adopción de medidas urgentes para que se reactive el tráfico rodado en atención a la realidad de las vías y no a meras especulaciones".

Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) señaló que las "decisiones preventivas, adoptadas sin una verificación efectiva y continua de la situación real de la red viaria, generan un grave perjuicio al transporte de mercancías y a sus profesionales".

Por ello, reclamó que, antes de recurrir a "restricciones indiscriminadas", se activen de manera eficaz todos los medios disponibles —quitanieves, extendido de sal y recursos humanos y materiales— para "mantener la circulación en condiciones de seguridad adecuadas".

