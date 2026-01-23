La AEMET alerta del peligro de aludes en los Picos de Europa, con riesgo notable para el domingo

Los detalles Según el Boletín de Peligro de Aludes (BPA), el riesgo será limitado (nivel dos) este viernes y sábado, mientras que el domingo alcanzará el nivel tres debido a nuevas nevadas y vientos muy fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Parque Nacional de los Picos de Europa para este fin de semana, en el que alerta de una evolución desfavorable del manto nivoso y de un aumento progresivo del riesgo de aludes, que alcanzará el nivel notable (tres sobre sobre) el domingo.

El Boletín, elaborado por el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza y observadores del parque, es una herramienta clave para la planificación de actividades en alta montaña, ya que evalúa la estabilidad de la nieve, identifica los problemas más probables y orienta sobre las zonas y situaciones de mayor peligro, especialmente fuera de pistas balizadas.

Según el BPA, el riesgo será limitado (nivel dos) este viernes y sábado, con problemas asociados principalmente a placas de viento y nieve reciente, pero aumentará el domingo debido a nuevas nevadas, vientos muy fuertes y temperaturas bajas que dificultarán la estabilización del manto nivoso.

En cotas bajas, la nieve reciente aparece humedecida, mientras que en altura está muy transformada por el viento, con presencia de acumulaciones irregulares en zonas de sotavento. En este sentido, las observaciones y sondeos realizados en los macizos Central y Oriental del parque muestran una base de nieve relativamente estable, pero con capas débiles intermedias y costras de rehielo que pueden actuar como planos de deslizamiento.

Los test de estabilidad apuntan a una inestabilidad potencial de difícil activación, aunque suficiente para generar aludes si concurren factores como sobrecargas adicionales o acumulaciones de viento.

Durante este viernes, se espera la caída de pequeñas cantidades de nieve nueva, acompañadas de vientos fuertes o muy fuertes del oeste y suroeste, que favorecerán la formación de numerosas placas de viento, especialmente en orientaciones este y norte, aunque podrán darse en todas las exposiciones.

Estas placas podrían romperse con el paso de una sola persona, provocando aludes de tamaño pequeño o mediano, capaces de enterrar a una persona, y de forma más puntual incluso aludes grandes, especialmente si se apoyan sobre capas débiles más profundas, difíciles de identificar a simple vista.

El fin de semana empeora la situación

Además, el fin de semana se prevé un empeoramiento progresivo de la situación. El sábado podrían acumularse entre cinco y diez centímetros de nieve, con una cota que bajará hasta fondos de valle, mientras que el domingo se esperan entre cinco y 15 centímetros adicionales, con la cota situada entre 900 y 1.200 metros. Asimismo, el viento seguirá siendo un factor determinante, con rachas muy fuertes y persistentes en cotas altas, sobre todo el domingo.

En este contexto, la AEMET ha advertido de que estas condiciones mantendrán la nieve fría, seca e inestable, incrementando el peligro por placas de viento y nieve reciente, con aludes de tamaño dos y de manera local tamaño tres, incluso a altitudes medias.

Así, desde el organismo meteorológico se ha insistido en que "el riesgo cero no existe en alta montaña siempre que haya nieve", y se ha recordado que incluso aludes pequeños o medianos pueden causar graves daños personales.

Por todo ello, recomienda consultar siempre el BPA antes de realizar cualquier actividad, interpretar correctamente la información y adaptar itinerarios, horarios y decisiones a las condiciones reales del terreno.

Además, la AEMET ha subrayado que estos boletines se elaboran a partir de información meteorológica y sondeos puntuales, por lo que la variabilidad del manto nivoso en zonas extensas de montaña obliga a extremar la prudencia, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y no ajustarse exactamente a lo pronosticado.

