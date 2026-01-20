Lluvias generalizadas y hasta 14 comunidades con avisos por lluvia, viento, oleaje y nieve: la llegada de una nueva borrasca alarga el temporal

¿Por qué es importante? En Galicia se activará el aviso rojo y en Cantabria y Baleares el naranja por fuerte oleaje.

La borrasca Harry ha causado estragos en Cataluña, especialmente en Girona, donde las lluvias superaron los 200 litros por metro cuadrado y las olas alcanzaron los 10 metros. El río Onyar estuvo a punto de desbordarse, obligando a suspender clases y cortar carreteras. Los bomberos recibieron más de 500 avisos por inundaciones y daños en infraestructuras como el paseo marítimo de Badalona. Mientras Harry disminuye, se mantiene la búsqueda de un hombre desaparecido en Palau-Sator, arrastrado por una riera. Los equipos de rescate, incluidos drones y helicópteros, continúan trabajando pese a las complicadas condiciones.

El paso de la borrasca Harry por la Península Ibérica ha sido especialmente complicado en Cataluña. En este sentido, en Girona las lluvias han dejado más de 200 litros por metro cuadrado. Asimismo, las olas en algunos puntos de esta comunidad han alcanzado los 10 metros de altura. No obstante, el miércoles entra un nuevo temporal por el oeste que dejará precipitaciones generalizadas, oleaje y hasta 14 comunidades con avisos.

La nueva borrasca que entrará por Galicia dejará lluvias generalizadas que llegarán al este peninsular a últimas horas de la jornada. Estas mismas podrán ser localmente fuertes en la comunidad gallega.

Asimismo, habrá 14 comunidades con avisos por lluvia, viento, oleaje y nieve, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. El rojo se activará en Galicia por olas de más de nueve metros de altura y el naranja en el Cantábrico y Baleares por la misma razón. Igualmente, se podrán experimentar fuertes rachas de viento.

Por otra parte, las temperaturas mínimas van a subir en el oeste y las máximas en el norte peninsular. Del mismo modo, se producirán heladas en las regiones centrales del país.

Cataluña se lleva la peor parte de la borrasca Harry

El río Onyar a su paso por Girona ha bajado al límite de su capacidad debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en la zona. Tanto es así que ha estado cerca de desbordarse y ha obligado a suspender las clases, así como a cortar varias carreteras en la provincia. De igual forma, los bomberos han recibido más de 500 avisos.

No obstante, la borrasca también ha dejado playas engullidas, carreteras anegadas y viviendas en primera línea devoradas por el mar. Igualmente, la violencia del agua ha llegado incluso a levantar el paseo marítimo de Badalona, dejándolo completamente destrozado e intransitable.

Con todo, Harry ha ido a menos en Cataluña, pero durante la noche de este martes se tendrá que tener especial cuidado en Balares y Comunidad Valenciana, donde están en alerta naranja por oleaje. También se pueden dar hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Se busca a un hombre desaparecido en Palau-sator

Los equipos de rescate de los Bomberos de la Generalitat mantendrán durante toda la noche la búsqueda del vecino de Fontanilles (Girona) de 63 años que a primera hora de la mañana ha sido arrastrado en su coche por la riera en Palau-sator. Según han confirmado a la 'Agencia EFE' los Bomberos de la Generalitat, la búsqueda del desaparecido, repartidor de la panadería de Palau-sator, se mantendrá activa con drones y el apoyo de varias dotaciones terrestres.

Cuando sobre las 07:34 horas de este martes se ha conocido la noticia de que la riera Nova de Palau-sator, conocida como la riera Grossa, había arrastrado un vehículo, los equipos de emergencia han montado un dispositivo conjunto para intentar localizar al desaparecido.

Por la mañana se han metido en el agua agentes de la Unidad Acuática de los Mossos d’Esquadra y submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos de la Generalitat, y ha sobrevolado la zona un helicóptero de los Bomberos y varios drones. Sin embargo, ya a primera hora de la tarde tanto Bomberos, que iban con una zodiac, como los Mossos han tenido que dejar la búsqueda dentro del agua debido a la gran cantidad de caudal que lleva la riera, que en algunos puntos tiene más de cuatro metros de profundidad, y a la gran cantidad de cañas que hay en la zona.

Aunque han intentado apartar cañas y otros restos con maquinaria pesada, como retroexcavadoras, la situación en la que se encuentran los accesos a la zona no ha permitido la llegada de estas máquinas. Los equipos de rescate se han quedado desde primera hora de la tarde en el centro de mando, establecido en el edificio de las antiguas escuelas y Ayuntamiento de Fontanilles, esperando que cayeran los 60-70 l/m2 que estaban previstos esta tarde para ver si posteriormente mejoraban las condiciones meteorológicas, y bajaba el caudal.

No obstante, como la situación no ha mejorado, los Mossos han retirado la Unidad Acuática hasta las 10:30 horas de mañana del miércoles. Por su parte, los Bomberos dejarán los drones y el apoyo en tierra hasta mañana a primera hora de la mañana, cuando habrá un cambio de turno y volverán a iniciar la búsqueda acuática con los submarinistas, con apoyos terrestres, de drones y del helicóptero.

A primera hora de esta tarde los efectivos han localizado un coche en la zona aunque, según fuentes del operativo, no había nadie dentro y no era el que se está buscando. La provincia de Girona, y en especial las comarcas del Alt y Baix Empordà y el Gironès, son las zonas más afectadas por el temporal de levante de este martes, y hasta las 17 horas los Bomberos habían llevado a cabo un total de 1.172 servicios, 515 de los cuales en Girona.

