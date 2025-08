La AEMET se persona como perjudicada en la causa por la filtración del audio manipulado durante la DANA que difundió Mazón

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decidido personarse como parte perjudicada en la investigación por la filtración de un audio manipulado de la conversación del pasado 29 de octubre, el día de la DANA de Valencia, entre una funcionaria y una técnica del 112 de la Comunidad Valenciana.

En el audio filtrado, que estaba editado, se daba a entender que los técnicos de la AEMET restaban importancia a las alertas meteorológicas de cara al 29 de octubre. Esa versión del audio fue difundida por Carlos Mazón a través de sus redes sociales para tratar de justificar su negligente gestión y su ausencia en la reunión del CECOPI.

Sin embargo, el audio completo, que salió a la luz posteriormente, se demostraba que la AEMET mantenía el aviso rojo y avisaba al Gobierno valenciano de que lo peor llegaría por la tarde, tal y como acabó sucediendo.

La presidenta de la AEMET, María José Rallo, presentó una denuncia que provocó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria abrió diligencias previas al considerar que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos.

La AEMET se persona

La AEMET ha decidido personarse en esta causa en calidad de perjudicada para poder ejercer acciones civiles y penales, ya que considera que la manipulación del audio ha causado un perjuicio a la confianza de los ciudadanos y al prestigio de su labor, tal y como ha explicado el portavoz del organismo, Rubén del Campo, en Al Rojo Vivo.

"La filtración daba a entender que nuestra tarea no se hizo como se debía. Parecía que habíamos dicho algo diferente a lo que habíamos contado", ha asegurado Del Campo, que ha reivindicado el trabajo de la meteoróloga que informó a la Generalitat. "La jueza ha hecho referencia a que nuestra información fue muy valiosa para gestionar la emergencia", ha asegurado.

Además, Del Campo ha aclarado que ese audio no podría haber salido en ningún caso de la institución que él representa, como deslizó en Partido Popular en un primer momento, ya que "la AEMET no graba esas conversaciones y no tenemos custodiados esos audios".