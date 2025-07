El avance de los incendios en Mombeltrán y Las Hurdes podría verse afectado por la subida de las temperaturas en la semana

El fuego continúa encendido desde Extremadura a Castilla y León, donde los efectivos desplegados tratan de frenar el avance de dos incendios que continúan activos durante este miércoles 30 de julio. Ya son más de 200 desalojados y familias rescatadas en las zonas cercanas al fuego, que ha provocado el despliegue de la UME ( Unidad Militar de Emergencias) en el territorio.

En Castilla y León, el director de extinción de incendios forestales de la Junta, Francisco Bolaños, recuerda la dificultad añadida por la "meteorología cambiante" en la zona, dificultando de manera determinante las labores de extinción. Ante tal pronóstico, recuerdan: "no hay ningún" pueblo que corra un "riesgo significativo", ante la cercanía del fuego a la sierra de Gredos.

Para esclarecer estos datos en los que la meteorología juega un importante papel, el 'hombre del tiempo' de laSexta Meteo analiza los últimos datos que aventuran el avance de las temperaturas y la velocidad del viento para lo que queda de semana para las zonas afectadas.

Predicción del tiempo en Mombeltrán (Ávila)

Avance meteorológico de la semana en Mombeltrán (Ávila).

En las horas centrales del día siempre hace más calor y más viento, pero veremos cómo ese calor va a ir a más durante los próximos días en la zona afectada por el incendio de Ávila.

Para este miércoles ya se esperan 33º C en torno a las 16:00 horas, pero el pronóstico para el jueves no resulta esperanzador: el calor irá aumentando hasta los 35º C llegando a rozar los 40º C en el fin de semana.

El viento, en cambio, irá aflojando desde los 30 km/h de este 30 de julio hasta los 10 km/h que se esperan para el domingo.

De momento no vamos a tener lluvias, solo podría caer alguna gota durante el viernes.

Predicción del tiempo en Las Hurdes (Cáceres)

En cuanto al incendio de Las Hurdes, el calor será más intenso todavía. Este jueves 31 de julio la temperatura ya ascenderá a los 37º C y el domingo se espera que alcance los 40º C.

En cuanto al viento, previsiones similares a las de la zona de Mombeltrán: de los 20 km/h actuales, podríamos bajar hasta los 10 km/h este domingo.