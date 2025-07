Cada vez es más complicado conciliar el sueño: España vive noches tórridas con mínimas de 20 grados

¿Por qué es importante? En Valencia, ya han vivido 49 noches tórridas, sin bajar de los 20 grados. A lo que hay que sumarle otras 11 noches ecuatoriales en las que el termómetro no desciende de los 25 grados.

En lo que llevamos de año 2025, hasta 49 noches llevan marchándose a la cama con más de 20 grados en Valencia. Así, es muy complicado dormiry lo mismo se está viviendo en otros puntos de España, como en Palma, Málaga o en Barcelona. Y ojo, porque en Castellón llevan ya 15 días sin que el termómetro baje de los 28 grados, algo que nunca había ocurrido.

Porque estamos viviendo días muy cálidos. O como dice una mujer en plena playa: "Un calor de miedo". Y, por las noches, las cosas no cambian y las temperaturas sofocantes nos impiden descasar. "Yo duermo con un pingüino que me he comprado, pero aun así horrible", relata otra joven.

En zonas de Valencia, cuando cae el sol no se baja de los 28 grados. Para sobrevivir a este calor, "aire acondicionado toda la noche, sin duda, y mucha agua", como nos recomienda otro hombre que pasea por pleno paseo marítimo de Valencia, buscando la sombra.

Con la de este lunes, los valencianos ya han tenido 49 noches tropicales. Es decir, noches en las que la temperatura supera los 20 grados centígrados. A esto, hay que sumarles las 11 noches ecuatoriales vividas. En este caso, se dan cuando la temperatura no desciende de los 25 grados.

La pasada noche, además, en Palma, Málaga o Barcelona las mínimas superaron los 25 grados. "Es flipante el calor. Ya el aire no hace nada y el ventilador lo justo", se queja otro chico.

Sin olvidarnos de Murcia, que este lunes ha sido la provincia más cálida con máximas que han superado los 38 grados y medio. En la ciudad de Elche y en las provincias de Málaga y Albacete también han superado los 38. Así que, si preguntamos cómo está llevando usted el calor, es muy probable que la respuesta sea como esta: "Bastante fatal, porque cada vez la temperatura va subiendo de grados".

Y tiene toda la razón. Por ejemplo, nunca antes en la ciudad de Castellón habían tenido tantos días muy cálidos, es decir, con más de 28,4 grados de media. Han sido 17 cuando el récord estaba en 7 días.