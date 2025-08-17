El calor sofocante no da tregua: se activan avisos rojos en ocho comunidades autónomas y naranja en seis

Los detalles Las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana contarán este domingo con temperaturas que podrían alcanzar los 45º.

La ola de calor que afecta a España desde el 3 de agosto sigue causando estragos, con temperaturas que podrían alcanzar los 45º en comunidades como Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana, todas en aviso rojo. Además, hay seis zonas en alerta naranja. Las alertas estarán activas desde las 11:00 horas, con avisos amarillos por tormentas en Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja. En el País Vasco, Álava está en alerta naranja por temperaturas de 39º. En Castilla y León, el nivel naranja afecta a varias provincias. Baleares, Castilla-La Mancha y Madrid también enfrentan altas temperaturas, mientras Canarias está en nivel amarillo.

La ola de calor que llegó a España el pasado 3 de agosto sigue dejando sin aire a los ciudadanos. Aunque las altas temperaturas se han convertido en parte de nuestra rutina, mirar el termómetro sigue impactando a la población.

Las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana contarán este domingo con temperaturas que podrían alcanzar los 45º. Tanto es así que todas ellas están en aviso rojo, es decir, en riesgo extremo. Además, hay otras seis zonas en alerta naranja.

Las alertas estarán activas desde las 11:00 horas y también las hay de nivel amarillo (riesgo) por tormentas en Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja.

La campiña francesa será uno de los focos principales que superarán los 45º. En las campiñas gaditana y sevillana o Jaén habrá tan solo un grado menos, pero la comunidad en general superará los 42º.

Le siguen Vegas del Guadiana, Viluercas y Montánchez de Extremadura, zonas en aviso rojo. En la Comunidad Valenciana la alerta roja se activa en los litorales sur de Alicante y Valencia, con máximas de 42 grados.

En Cataluña, también hay aviso rojo en la depresión central, prelitoral y litoral sur de Tarragona, con máximas de entre 40 y 42 grados, así como en la depresión central de Lleida, con 42 grados, y en el Ampurdán (Girona), donde se llegará a los 40.

Asimismo, en Aragón, se recogerán máximas de 42º, motivo por el que la ribera del Ebro esté en aviso rojo. Huesca y Teruel estarán en aviso naranja. Por su parte, Navarra también estará en riesgo, al igual que la Rioja.

En el País Vasco, el aviso por altas temperaturas de nivel naranja afecta a Álava, por máximas de 39 grados. Además, hay aviso amarillo por tormentas, que también podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Castilla y León, el calor activa el nivel naranja, salvo en León y Soria, que están en amarillo. Además, el aviso es amarillo en Burgos (cordillera Cantábrica, en la Ibérica y Condado de Treviño) por tormentas con la probabilidad de rachas localmente muy fuertes.

En paralelo, en las islas Baleares, el aviso naranja por calor afecta a Ibiza, Formentera e interior, sur y levante de Mallorca, con máximas de 41 grados, como Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid. Canarias también está este domingo en nivel amarillo, en toda la Gomera y El Hierro, además de en zonas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, donde los termómetros máximos oscilará entre 34 y 36 grados. Este domingo los termómetros comenzarán a bajar diciéndole adiós a esta larguísima ola de calor.