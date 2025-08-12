La ola de calor más larga del verano se despide dando paso a tormentas en el centro y este peninsular

Los detalles Córdoba y Sevilla encabezan la alerta con nivel rojo (riesgo extremo) por calor, con máximas que podrían alcanzar los 44ºC, mientras que Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Aragón, Galicia y Canarias están en aviso naranja.

Este martes, casi toda España estará bajo avisos meteorológicos por altas temperaturas, lluvias y tormentas en la que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), será la última jornada de la ola de calor más larga de este 2025.

Córdoba y Sevilla encabezan la alerta con nivel rojo (riesgo extremo) por calor, con máximas que podrían alcanzar los 44ºC. El mismo aviso se extiende a Huelva, así como a Guipúzcoa y Vizcaya, donde los termómetros marcarán entre 40 y 42 grados.

En nivel naranja (riesgo importante) se encuentran amplias zonas del país, incluyendo comunidades como Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Aragón, Galicia y Canarias, con temperaturas que rozarán los 40ºC. Otras regiones permanecerán en nivel amarillo por calor intenso.

Las temperaturas mínimas no bajarán de 20ºC en buena parte de España, e incluso podrían superar los 25ºC en zonas del Mediterráneo, Canarias y el sur peninsular, lo que mantendrá el ambiente sofocante incluso de noche.

Se esperan lluvias, granizos y tormentas

El calor no será el único protagonista. La AEMET prevé tormentas localmente fuertes, con granizo y rachas muy intensas, en áreas del noreste peninsular, Sistema Ibérico y Pirineos, así como en puntos de Andalucía oriental, Castilla y León y Aragón.

La jornada comenzará con cielos despejados en la mayor parte del país, pero por la tarde aumentará la inestabilidad. También se esperan lluvias en Lleida y Huesca, además de brumas y bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia.