Ahora

Acaba la ola, sigue el calor

La ola de calor más larga del verano se despide dando paso a tormentas en el centro y este peninsular

Los detalles Córdoba y Sevilla encabezan la alerta con nivel rojo (riesgo extremo) por calor, con máximas que podrían alcanzar los 44ºC, mientras que Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Aragón, Galicia y Canarias están en aviso naranja.

Un termómetro marca 45 grados en Sevilla
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este martes, casi toda España estará bajo avisos meteorológicos por altas temperaturas, lluvias y tormentas en la que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), será la última jornada de la ola de calor más larga de este 2025.

Córdoba y Sevilla encabezan la alerta con nivel rojo (riesgo extremo) por calor, con máximas que podrían alcanzar los 44ºC. El mismo aviso se extiende a Huelva, así como a Guipúzcoa y Vizcaya, donde los termómetros marcarán entre 40 y 42 grados.

En nivel naranja (riesgo importante) se encuentran amplias zonas del país, incluyendo comunidades como Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Aragón, Galicia y Canarias, con temperaturas que rozarán los 40ºC. Otras regiones permanecerán en nivel amarillo por calor intenso.

Las temperaturas mínimas no bajarán de 20ºC en buena parte de España, e incluso podrían superar los 25ºC en zonas del Mediterráneo, Canarias y el sur peninsular, lo que mantendrá el ambiente sofocante incluso de noche.

Se esperan lluvias, granizos y tormentas

El calor no será el único protagonista. La AEMET prevé tormentas localmente fuertes, con granizo y rachas muy intensas, en áreas del noreste peninsular, Sistema Ibérico y Pirineos, así como en puntos de Andalucía oriental, Castilla y León y Aragón.

La jornada comenzará con cielos despejados en la mayor parte del país, pero por la tarde aumentará la inestabilidad. También se esperan lluvias en Lleida y Huesca, además de brumas y bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia.

Las 6 de laSexta

  1. Nuevo incendio en Cádiz: el fuego en Tarifa obliga a evacuar a más de 2.000 personas de playas, hoteles y urbanizaciones
  2. Trump dice que sabrá si puede haber un acuerdo de paz para Ucrania en los primeros minutos de reunión con Putin: "Puede que me vaya y diga 'Buena suerte'"
  3. Hombres armados asaltan el domicilio del socio que financió a Alvise y se llevan el móvil con el que hablaban
  4. Trump vuelve a usar a la Guardia Nacional: ahora para luchar contra la delincuencia en Washington
  5. El BBVA sigue adelante con la OPA sobre el Banco Sabadell
  6. Vito Quiles, pillado cuando intentaba viajar en tren desde Alicante a Madrid con un billete hasta Albacete