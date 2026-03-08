El mal tiempo seguirá azotando España: siete comunidades autónomas estarán en alerta por nieve, lluvias y oleaje

Los detalles En concreto, Asturias, Castilla y León (Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora) y Madrid podrán acumular nevadas de hasta cinco o diez centímetros en 24 horas.

Durante los últimos días, España ha experimentado un clima desapacible que persistirá debido a una vaguada atlántica y la formación de una DANA, según la Aemet. Este lunes, siete comunidades estarán en alerta amarilla por nieve, lluvias y oleaje. Asturias, Castilla y León, y Madrid enfrentarán nevadas, mientras que Baleares y Cataluña tendrán fuertes lluvias. Galicia y Canarias estarán en alerta por oleaje. Se esperan precipitaciones intensas en el noroeste peninsular, nevadas en montañas del norte y descensos de temperatura en la mitad occidental. El viento predominará de componentes oeste y sur. El jueves se prevé una mejora del clima.

Durante los últimos días, el clima desapacible ha predominado en toda España y así seguirá siendo durante los próximos días. La inestabilidad persistirá este lunes en la Península por la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que, en el escenario más probable, se aislará formando una nueva DANAque afectará al país hasta el miércoles, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante este lunes siete comunidades autónomas estarán en riesgo (alerta amarilla) por nieve, lluvias y oleaje. En concreto, Asturias, Castilla y León (Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora) y Madrid por nevadas que se podrán acumular hasta los cinco o diez centímetros en 24 horas.

Además, Baleares (Mallorca y Menorca) y Cataluña (Girona) tendrán activos los avisos por precipitaciones y las lluvias se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, Galicia (A Coruña y Pontevedra) y Canarias (Gran Canaria, La Palma, La gomera, El Hierro y Tenerife) estarán en alerta amarilla por oleaje.

Por lo general, la Aemet prevé que la DANA podrá dejar en el oeste peninsular cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Así, se esperan precipitaciones generalizadas que serán más ocasionales en litorales del sudeste. Las lluvias serán más intensas y persistentes en el cuadrante noroeste peninsular y localmente fuertes con tormenta y granizo ocasional en el norte de Baleares y noreste de Cataluña.

Nieve en marzo

Este lunes nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1300/1500 m, bajando en su parte occidental hasta los 800/1200 m y con los mayores espesores en zonas de montaña de la Cantábrica y sistema Central. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con precipitaciones débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto.

Asimismo, podrán registrarse probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, zonas orientales de la meseta Sur, Baleares y litorales mediterráneos y brumas y bancos de niebla con el paso del frente.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad occidental y en el noroeste, y la bajada será notable en el interior de Galicia y Cantábrica occidental. Por el contrario, habrá un aumento en el arco mediterráneo, mientras que en el resto no se esperan cambios significativos.

De esta manera, predominarán los descensos ligeros de las mínimas, sin cambios significativos en los archipiélagos. A su vez, podrán existir heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña, sin descartar las zonas aledañas.

En cuanto al viento, predominará el de componentes oeste y sur, en general flojo e intensificándose con intervalos moderados en el oeste de la meseta. Soplará más intenso en los litorales, moderado en litorales del sur y norte peninsular y rolando a componente norte con intervalos de fuerte en Galicia. En Canarias soplará un alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

El jueves, tres días después del comienzo de esta DANA, será el día más tranquilo de la semana y de transición entre el temporal y una posible vaguada.

