Primavera anticipada en casi toda España, con sol y temperaturas inusualmente altas

Los detalles A una semana de que se acabe el invierno meteorológico, prácticamente todo el país está comenzando a tener temperaturas propias de la primavera. Unas altas temperaturas inusuales para la época.

La primavera se adelanta en España, con sol y temperaturas altas para la época. Este martes, el cielo estará despejado en casi todo el país, salvo en el oeste de Galicia con lluvias. Murcia podría alcanzar los 27°C. Habrá una notable diferencia entre temperaturas diurnas y nocturnas, con mínimas de 1°C en Teruel y 3°C en Vitoria, y máximas de 22°C y 21°C, respectivamente. En la costa cantábrica, las temperaturas rondarán los 25°C. En Canarias, cielos despejados y calima, con mínimas de 19°C en Gran Canaria y 17°C en Tenerife. El miércoles, un nuevo frente traerá lluvias al oeste peninsular.

La primavera llega de manera anticipada a casi toda España a una semana de que se acabe el invierno meteorológico. El sol y las altas temperaturas para la época están siendo las protagonistas de esta semana.

Durante este martes, el cielo será despejado en casi todo el país. con precipitaciones en el oeste de Galicia, que se convierte en la excepción de este día primaveral. Habrá zonas, como Murcia, que podrán rozar los 27 grados.

Las temperaturas serán altas en general para la época actual, pero habrá una notable amplitud térmica durante el día, es decir, una importante diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas (mínimas y máximas).

Habrá lugares como Teruel o Vitoria que pasen de 1ºC y 3ºC de mínima, respectivamente, a los 22ºC o 21ºC de máximas. Las subidas de los termómetros se notarán sobre todo en la costa cantábrica y ciudades como Bilbao u Oviedo que podrían rondar los 25°C.

La mínima más baja se registrará en Teruel, con un grado. Además, en la península soplará un viento flojo de dirección variable y con intensidad moderada en el cuadrante noroeste, mientras que en el Levante dominará el régimen de brisas.

En cambio, el viento soplará fuerte y con probables rachas muy fuertes en el noroeste de Galicia y en zonas expuestas de la Cordillera Cantábrica. En las Islas Canarias, los cielos también estarán espejados. salvo en el litoral norte de las islas occidentales por la noche. Habrá una calima generalizada en todas las islas, afectando principalmente a medianías y vertientes sur.

Asimismo, las temperaturas tendrán un ligero descenso, más acusado en las mínimas de la isla de La Palma. Los termómetros marcarán los 19ºC de mínima en Las Palmas de Gran Canaria y los 24 grados de máxima.

En su caso, en Santa Cruz de Tenerife, las mínimas serán de 17ºC y la máxima será de 26 grados, una de las más altas de España. En las costas canarias, soplará un viento flojo con predominio del sureste, amainando hacia el final del día.

Para el miércoles se espera que entre un nuevo frente que dejará precipitaciones en el oeste peninsular.

